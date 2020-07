En Popüler Minecraft Mod Paketleri

Oyun dünyası denilince akla ilk gelen oyunlardan olan Minecraft, mod yapımcıları için inanılmaz zengin bir dünya. Minecraft’ın en popüler mod paketlerini takipçilerimiz için hazırladık.

Minecraft, Markus 'Notch' Persson tarafından 2009'da bir hafta gibi kısa bir sürede yazılan ve 2011 yılında yayınlanan, adını kısa sürede tüm dünyaya duyuran, indirme sayıları kırmış bir bilgisayar oyunu. Oyun, kullanıcılar tarafından çok sevildi. Hiç şüphesiz bu sevginin altında yatan şey, oyundaki oyunculara sunulan sınırsız bir dünya. Minecraft mod paketleri ile oyuncular oyunlarından büyük keyif alabilirler.

Yazımızın ardından yeni modlarla birlikte oyununuzu daha da güzelleştirebilirsiniz. Oyunu daha popüler bir hale getiren bu modlarla birlikte oyundan aldığınız zevki çok daha arttıracağınıza eminiz. 9 sene gibi bir sürede efsane olan Minecraft, Minecraft modları nasıl yüklenir, en popüler Minecraft mod paketlerini anlattık.

Minecraft modları nasıl yüklenir?

Adım #1: Aşağıdaki listede yer alan istediğiniz modu indirin,

Aşağıdaki listede yer alan istediğiniz modu indirin, Adım #2: Windows Çalıştır'a “%appdata%” yazın ve “Tamam” butonuna tıklayın.

Windows Çalıştır'a “%appdata%” yazın ve “Tamam” butonuna tıklayın. Adım #3: Açılan klasörde “.minecraft” isimli klasöre girin

Açılan klasörde “.minecraft” isimli klasöre girin Adım #4: “mods” isimli klasörün içine, indirdiğiniz “.jar” uzantılı mod dosyasını atın. “mods” isimli klasör sizde bulunmayabilir. Eğer yoksa aynı isimde bir klasörü sizin oluşturmanız yeterli olacaktır.

“mods” isimli klasörün içine, indirdiğiniz “.jar” uzantılı mod dosyasını atın.

Minecraft mod yükleme işlemi için ilk olarak Minecraft Forge isimli programın doğru sürümünü indirmeniz gerekiyor. Forge programını buradan indirebilirsiniz. Programın 1.7.10 sürümünü kullanmanızı öneriyoruz, çünkü çoğu Minecraft modu, oyunun son sürümüyle uyumlu olmayabiliyor. Aşağıda sıraladığımız modların ise neredeyse hepsi 1.7.10 sürümüyle uyumlu. Gelelim mod yükleme paketi nasıl kurulur sorusunun cevabına...

Minecraft modlarını yükleyebilmek için üç farklı yükleyicisiden birini kullanmanız gerekir. Bunlar; Modloader, Forge ve ForgeModLoader'dir. Modloader mod yapımcılarına daha az class ve imkan sunduğu için genelde Forge kullanılır. Forge ise her türlü yaratık, yeryüzü şekli, ağaç, maden ekleyebilmek için kullanılan mod yükleyicisidir. ForgeModLoader ise iki tür modu da çalıştırabileceğiniz bir yükleyicidir.

Eğlencenin dibine vuracağınız harita: SkyFactory 4 (SF4)

SkyFactory 4 (SF4) kesinlikle Minecraft'ta oynayabileceğiniz en eğlenceli mod paketlerinden biridir. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi olay gökyüzünde geçiyor. Küçük bir toprak parçasıyla başlıyor ve gökyüzünde fabrika inşa ediyorsunuz. Kaynakların çoğunu ağaçlardan elde edebilirsiniz. 1.12.2 sürüm uyumlu paketi buradan indirebilirsiniz.

Taş gibi bir oyun modu: Stoneblock 2 (FTB)

Stoneblock 2 paketi, yeraltında inşaat yaptığınız bir mod paketidir. Yeraltında, taşlarla dolu bir yerde oyuna başlarsınız ve kazarak üste doğru ilerlemeniz gerekiyor. Başlangıçta bu yaptığınız taş madenciliği can sıkıcı olabilir fakat RFTools Builder’ı aldığınızda taş kazanmak kolaylaşır. Aynı zamanda Draconic Evolution’ı da içeren bu 1.12.2 uyumlu paket, oyunun popüler mod paketleri arasında yer alıyor. Buradan indirebilirsiniz.

Zor mod sevenler için: Infinity Evolved (FTB)

FTB Infinity Evolved (IE), birçok oyun stilini kolaylaştırabilen genel amaçlı tasarlanmış bir modpack'tir. Popüler Minecraft modlarının çoğundaki gibi FTB Infinity Evolved da iki zorluk moduna sahiptir: normal ve uzman.

Infinity Evolved Uzman Modu (IE Expert Mode), oyunu daha da zorlaştırarak oyunu uzatmanın bir yoludur. Bir şeyler yapmak için daha fazla blok ve öğeye ihtiyacınız olduğu bu paket, uzun bir süre boyunca devam eder. Diğer mod paketlerin çok hızlı bir şekilde bitirdiğinizi görürseniz, kesinlikle IE Expert (uzman) moduna bakmalısınız. 1.7.10 uyumlu modu, buradan indirebilirsiniz.

Dünyayı yeniden büyütmek isteyenler için: Regrowth

Bir amacı olan, bu doğrultuda kendinizi büyütmeyi amaçlayan bir pakettir. Genel tema, çorak bir dünyada başlamak ve dünyayı yeniden büyütmek için ilerlemeniz gerektiğidir. Bu paketteki ilerleme kesinlikle biraz daha yavaş olur. Çeteler daha güçlüdür ve bu yüzden bu mod paketinde oynayanlar için oyun biraz çetin geçer. 1.7.10 Minecraft sürümünde çalıştırılabilen Regrowth’u buradan indirebilirsiniz.

Ozon tabakasında bir yaşam: Project Ozone 2

Project Ozone 2 (PO2), farklı zorlukları içeren başka bir pakettir. Harita biraz Skyblock haritasına benzer. Her biri giderek daha zor olan üç moddan oluşur. Ozon tabakasından başladığınız bu mod paketinde zorluklarına göre seçeceğiniz paketin içerisinde yer alabilirsiniz. 1.7.10 uyumlu Project Ozone 2 mod paketini buradan indirebilirsiniz.

Gökyüzündeki hayat: Agrarian Skies 2

Agrarian Skies 2 (AS2), bir görev üzerinedir ve objektif tabanlı bir moddur. Minecraft modlarında yeniyseniz, bu paketin temel bilgileri öğrenmeniz için size çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Görev kitabı size adım adım ilerlemede rehberlik edecek ve oyunu öğrenmeniz konusunda önemli adımlar atmanıza yardımcı olacaktır. 1.7.0 sürüm uyumlu Agrarian Skies 2’yi buradan indirebilirsiniz.

FTB tarafından yapılan en büyük mod paketi: Revelation

Revelation, Infinity Evolved paketine benzer bir başka paketidir. Revelation, oyunun 1.12 sürümünde çalışan ve daha yeni olan bir pakettir. 200'den fazla mod paketi olan FTB tarafından yapılan en büyük mod paketidir.

Bu paketin ve sunduğu tüm modların tadını çıkarmak için daha güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olabilir. 1.12.2 sürüm uyumlu bu mod paketini buradan indirebilirsiniz. Ancak baştan uyarmakta fayda göreceğimiz bir şey var; 200 mod yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilir! :)

Tarım dünyasının yer aldığı paket: Farming Valley

Farming Valley, Harvest Moon ve Stardew Valley'den esinlenen bir mod paketidir. Bu oyunlardan birini oynadıysanız ve beğendiyseniz, kesinlikle Farming Valley Minecraft mod paketini tavsiye ederiz. Bu pakette, çiftçi olarak bir kasaba kuracak ve ilerlemek için hasat yapacaksınız. Hasat Tanrıçası NPC, bu paketin ilerlemesinde size rehberlik edecektir. 1.10 uyumlu bu paketi, buradan indirebilirsiniz.

Youtube’dan türeyen bir paket: DireWolf20

DireWolf20, 502 bin takipçisi olan, popüler bir Youtube kanalıdır. Bu paket de aslında videolarında kullanmak üzere tasarladığı modların bir koleksiyonudur. Paketle ilgili oynanış ve çok daha detaylı bilgiye ilgili kanaldan ulaşabilirsiniz. Direwolf’un paketini buradan indirebilirsiniz.

Gökyüzü sevenlere özel mod paketi: Sky Adventures (FTB)

Sky Adventures, SkyFactory 4'e benzer, ancak biraz farklı modlara sahip başka bir Skyblock haritasıdır. Bu paketin Project E moduna sahip olması (Stone Block 2 gibi), EMC adlı bir para birimi kullanarak diğer öğeler için öğe ticareti yapmanıza olanak tanır. En popüler Minecraft mod paketleri arasında yer alır. 1.12 sürüme uygun olan paketi, buradan indirebilirsiniz.

Boş arazide bir dünya: Forever Stranded

Forever Stranded (FS), boş arazi türünde bir harita üzerinde oynadığınız bir pakettir ve Regrowth mod paketine benzer. Enkaz haline gelen bir uçakta başlarsınız ve kendinizi hızlı bir şekilde savunmanız gerekir çünkü çeteler, geceleri çok daha zorlayıcı olur. Bu mod paketi biraz daha eskidir ancak diğer tüm paketleri oynadıysanız bu paketi de boş geçmeyin deriz.1 .9 uyumlu sürümünü buradan indirebilirsiniz.

Beyond (FTB)

FTB Beyond, Minecraft'ın 1.10 sürümünde çalışan başka bir genel amaçlı mod paketidir. Bu mod paketinde gelişmek tamamen sizin elinizdedir ve her amaca uygun yapılmış bir pakettir. Beyond ya da diğer adıyla Ötesinde adlı paket, kullanıcılar tarafından sevilen paketler arasındadır. FTB Beyond mod paketini buradan indirebilirsiniz.

Tarihi sevenlere hitap eden mod paketi: SevTech: Ages

SevTech: Ages, 1.12 tabanlı, daha yeni bir mod paketidir. İçerik farklı yaşlara ayrılmıştır ve içeriğin kilidini açmak için her yaşta ilerlemeniz gerekir. Ardından yeni tarifler hazır hale gelir, yeni çeteler ortaya çıkar ve siz ilerledikçe yeni cevherler ortaya çıkar. Heyecanla oynayabileceğiniz ve diğer mod paketlerinden görüş olarak biraz farklı bir pakettir. Taş devri ve uzay çağı arasındaki gelişime tanıklık ettiğiniz SevTech: Ages mod paketini buradan indirebilirsiniz.

Terkedilmiş şehirler: The Lost Cities

Minecraft oyununda kendinizi gerçek ve ötede bir yaşamda bulabileceğiniz The Lost Cities, keşfetmeyi sevenlerin aşık olacağı bir mod. Haritanın rastgele yerlerine uzun zaman önce terkedilmiş imajı çizilen şehirler ekleyen mod, gezilip görülecek birçok farklı ve yeni yer sunuyor. 1.10, 1.10.1 ve 1.12.2 versiyonlarını destekleyen modu, buradan indirebilirsiniz.

Dekor yapmayı sevenlere özel bir mod paketi: Decocraft

Minecraft’ın en sevilen yanlarından biri yaratıcı evler ve yapılar yaratmak. Decocraft modu, oyuna eklediği yeni eşyalarla birlikte yaptığınız evi detaylı bir şekilde dekore etmenize olanak tanıyor. 1.11.2 uyumlu paketi buradan indirebilirsiniz.

Mod paketinde görsel kalite arayanlara özel bir paket: Hyper HD Realism

Minecraft’ın 1.12.2 sürümde desteklenen Hyper HD Realism modu, oyundaki pikselleri ve gölgelendirmeleri üst seviyelere taşıyor. Güçlü bir bilgisayarı olan herkesin denemesi gereken bu modla birlikte, oyun adeta Minecraft 2 gibi duruyor. Hyper HD Realism modu, popüler olan ve seveceğinizi düşündüğümüz bir mod. Hyper HD Realism’i buradan indirebilirsiniz.