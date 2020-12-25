Bir yayıncı, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nı Minecraft'ta birebir modelleyerek tırmandı. Gerçek hayatta haftalar süren tırmanış, Minecraft'ta 4 saatte tamamlandı.

Minecraft, piksel piksel grafikleri ile pek çok oyunsever için cazip bir seçenek olmasa da yaratıcılığını konuşturmak isteyen oyuncular için muhteşem imkanlar sağlıyor. Bir Twitch yayıncısı, Minecraft’ta dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı’nın birebir ölçekli modelini yaparak oyunun sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde gösterdi.

G0ularte adlı Twitch yayıncısı, tırmanması haftalar süren Everest Dağı’nı 1:1 ölçekte modellemek için BTE (Build The Earth) mod paketinden yardım aldı. Ayrıca OpenCubicChunks ve Terra 1 to 1 modları da Everest Dağı’nı Minecraft’a taşımak için kullanılan diğer modlar oldu.

Minecraft'ta Everest Dağı'na sadece 4 saatte tırmanabilirsiniz

Everest Dağı’nın 1:1’e ölçekte oluşturulmasıyla birlikte izleyiciler G0ularte’ye tek bir soru sormaya başladılar; Ne kadar sürede çıkabilirsin? yukarıda da belirttiğimiz gibi gerçek dünyada Everest’e tırmanmak haftalar sürüyor. Ancak Minecraft’ta olumsuz hava koşulları ya da tırmanılamaz uçurumlar bulunmadığından G0ularte, 4 saat gibi bir sürede Everest’in zirvesine ulaşmayı başarıyor.

Modlar, Minecraft oyuncularının yeteneklerini oldukça artırıyor. Geçtiğimiz dönemde Minecraft oyuncuları, oynanabilir bir Avrupa haritası dahi oluşturmuşlardı. Yakında Minecraft’ta tüm dünyanın 1:1 modelini görmek çok da şaşırtıcı olmayacak. G0ularte’nin Everest Dağı’nı 1:1 modelleyip tırmandığı yayınının tekrarına buradan ulaşabilirsiniz.