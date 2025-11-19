Tümü Webekno
Kingston, 1.000'den Fazla Film Sığabilen ve Hem Telefona Hem PC'ye Takabileceğiniz SSD'sini Duyurdu

Kingston, "Dual Portable SSD" ismini verdiği yeni flash belleğini duyurdu. Efsane özelliklere sahip olan taşınabilir bellek, yüksek sayılabilecek fiyatına rağmen çok satmayı başaracak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Depolama birimleri sektöründe rüşdünü ispatlayan firmaların başında gelen Kingston'tan yine çok konuşulacak bir hamle geldi. Şirket, yeni depolama çözümü Dual Portable SSD'yi resmen duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan flash bellek, tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Kingston Dual Portable SSD'ye yakından bakalım.

Adından da anlaşılabileceği üzere Kingston'ın yeni ürünü, aslında bir SSD. Bu bağlamda; 1.050 MB/s'ye kadar okuma, 950 MB/s'ye kadar yazma hızına sahip olan ürün hem USB Tpye-A hem de USB Type-C girişlerine ev sahipliği yapıyor. USB 3.2 Gen 2 desteğine sahip olan flash bellek, 512 GB, 1 TB ve 2 TB'lik versiyonlarla satışa sunulmuş durumda.

Karşınızda Kingston Dual Portable SSD

Kingston tarafından yapılan açıklamaya göre Dual Portable SSD, Windows 11, macOS 13.7.6 ve üzeri, Linux 4.4x ve üzeri, Chrome OS, Android ve iOS 13 ve üzeri işletim sistemleriyle tam uyum içerisinde çalışabilecek. Tüketiciler, platformlardan bağımsız olarak bir cihazda bulunan büyük boyutlu bir dosyayı, kolaylıkla başka bir cihaza aktarabilecekler. Sadece 13 gram ağırlığında olan flash belleğin depolama sorununu büyük oranda çözeceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Kingston Dual Portable SSD'ye sahip olmak isteyen bir tüketicinin 512 GB'lik versiyon için 97 dolar, 1 TB'lik versiyon için 144 dolar, 2 TB'lik versiyon için de 239 dolar ödeme yapmaya razı olması gerekecek. Bu tutarlar bir flash bellek için yüksek görünebilir ancak Dual Portable SSD'nin sahip olduğu özellikler, bu yüksek fiyatın hakkını sonuna kadar verecek.

