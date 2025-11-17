Tümü Webekno
NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın profesyonellere hitap eden ekran kartlarından NVIDIA RTX Pro 6000, kargo esnasında PCIe bağlantı kartının kırılmasıyla âdeta çöp oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

10 bin dolar değerindeki NVIDIA RTX Pro 6000, taşınma sırasında PCIe bağlantı kartının kırılmasıyla tamamen kullanılamaz hâle geldi. Blackwell mimarisine dayanan bu profesyonel ekran kartının yongası ve ana PCB’si sağlam kalsa da kırılan modülün yedeği bulunmadığından kart âdeta pahalı bir süs eşyasına dönüştü.

YouTube'da tamir içerikleriyle bilinen NorthbridgeFix’in incelediği cihaz, NVIDIA’nın modüler bağlantı tasarımını yedek parça sunmadan kullanmasının risklerini de gözler önüne sermiş oldu.

Kargoya montajlı şekilde verilmesi sonunu getirdi

Olay, kartın sökülmeden gönderildiği bilgisayarın kargo sırasında sarsılmasıyla ağırlığın PCIe modülünü ikiye bölmesi sonucu yaşandı. NVIDIA’nın bu parça için herhangi bir yedek sunmaması da kullanıcıyı 10 bin dolarlık bir kayıpla baş başa bıraktı. NorthbridgeFix, “Eğer hiçbir parçası değiştirilemiyorsa modüler tasarımın amacı ne?” ifadelerini kullandı.

RTX Pro 6000’de herhangi bir AIB (add-in board) ya da özel tasarım seçenekleri bulunmuyor. Dolayısıyla kullanıcılar, GeForce serisinde olduğu gibi üçüncü taraf kartlara yönelme şansına da sahip değil. Bu nedenle uzmanlar, bu tür ağır ve değerli kartların taşınmadan önce mutlaka sökülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Peki sizin başınıza böyle bir olay gelse ne yapardınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

