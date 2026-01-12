Oyun Tutkunlarının Sahip Olmak İsteyeceği KIOXIA EXCERIA PRO G2 SSD Tanıtıldı

KIOXIA, EXCERIA PRO G2 isimli yeni SSD'sini tanıttı. Amiral gemisi segmentte olan SSD, özellikle oyunseverlerin dikkatini çekecek özelliklerle geliyor.

Dünyanın önde gelen SSD tedarikçilerinden biri olan KIOXIA, EXCERIA Tüketici SSD portföyünün yeni performans amiral gemisi olan EXCERIA PRO G2 SSD isimli modelini resmen duyurdu. SSD, en iyisini talep eden oyun tutkunları için tasarlandı.

EXCERIA PRO G2, yüksek performanslı BiCS FLASHTM TLC 3D flash bellek tarafından desteklenen etkileyici PCIe 5.0 hızları sunuyor. Oyun meraklılarının gerçekten dikkatini çekecek özelliklere sahip.

KIOXIA EXCERIA PRO G2 SSD neler sunuyor?

Tüketiciye yönelik depolama çözümlerinin gelişiminde sınırları zorlayan EXCERIA PRO G2, 14.900 MB/s'ye kadar ardışık okuma hızlarına ve 13.700 MB/s'ye kadar yazma hızlarına ulaşabiliyor. Olağanüstü rastgele okuma/yazma performansıyla bir araya gelen bu muazzam bant genişliği veri verimliliğini artırıyor, anında oyun yükleme, kusursuz 8K video düzenleme ve en zorlu uygulamalar için büyük ölçüde hızlandırılmış iş akışı sağlıyor.

4 TB'a kadar kapasitede sunulan ve M.2 2280 form faktöründe üretilen EXCERIA PRO G2, performanstan ödün vermemek isteyenler için uygun bir ürün. KIOXIA'nın gelişmiş BiCS FLASHTM TLC 3D flash belleğini ve yüksek performanslı bir motor kullanarak ağır ve kesintisiz iş yükleri altında sürekli korunan hız ve sağlam güvenilirlik sağlıyor.

Üst düzey PC'ler, yeni nesil oyun konsolları ve profesyonel içerik oluşturma sistemleri için ideal sürücü olarak kullanılabilecek EXCERIA PRO G2 SSD serisi 2025 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sunulacak.