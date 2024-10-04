Yapılan yeni bir araştırma gösteriyor ki yaşlanma, öyle adım adım giden bir şey değilmiş. Belli kırılma noktaları varmış. Nasıl mı?

Yaşlanmayı kademeli olduğunu varsayıyoruz. Yani doğumdan, mezara kadar giden aşamalı bir süreç olduğunu düşünüyoruz ancak tam olarak öyle değil.

Yapılan bir araştırmada, iki önemli kırılma noktasında yaşlandığımız anlaşıldı. Üstelik 15 yaş arayla. Bu yaşlar hangileri ve tam olarak nasıl oluyor birlikte bakalım.

Araştırmada, insanların 44 ve 60 yaşında gerçekten “yaşlandığı” ortaya koyuldu.

Çalışmanın yazarlarından Stanford Üniversitesinde genetik alanında çalışan Michael Snyder, “Sadece zamanla kademeli olarak değişmiyoruz. Gerçekten bazı kırılma noktaları var.” dedi ve şöyle devam etti:

"40'lı yılların ortalarının ve 60'lı yılların başlarının dramatik bir değişim zamanı olduğu ortaya çıktı. Ve bu, hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın doğrudur."

Peki bu araştırma tam olarak nasıl yapıldı?

Yaşlanma biyolojisini araştıran ekip; kardiyovasküler hastalık gibi bazı problemlerin kademeli olarak artmadığını, belli bir yaştan sonra keskin bir şekilde çıktığını fark ettiler ve yaşlanmanın biyobelirteçlerine daha yakından bakmak istediler. Toplamda 135 bin biyolojik özellik incelendi.

Her katılımcı, 629 gün boyunca ortalama 47 biyomolekül örneği gönderdi ve en uzun süreli katılımcı, toplamda 367 numune gönderdi. Sonuç olarak 247 milyardan fazla veri topladılar.

Ekip, insan vücudundaki farklı molekül türlerinin, iki noktada çok net değiştiğini fark etti. İnceledikleri tüm moleküllerin %81’i, 40’lı yaşların ortalarında ve/veya 60’lı yaşların başlarında değişiklik gösterdi.

Bu değişikliklere bakacak olursak…

40'lı yaşların ortalarındaki zirve; lipitlerin, kafein ve alkolün metabolizmasının yanı sıra kardiyovasküler hastalık ve cilt ve kastaki işlev bozukluklarıyla ilgili moleküllerde değişiklikler gösterdi. 60'ların başlarındaki zirve; karbonhidrat ve kafein metabolizması, kardiyovasküler hastalık, cilt ve kas, bağışıklık düzenlemesi ve böbrek fonksiyonu ile ilişkiliydi.

İlk zirve, 40'lı yaşların ortaları, tipik olarak kadınların menopoza veya perimenopoza başlaması ancak araştırmacılar bunu ana faktörden saymadı. Erkekler de aynı yaşta önemli moleküler değişikliklere uğradı.

Gelecekteki araştırmalar, insan vücudunun zaman içinde nasıl değiştiğini daha iyi anlamak için daha geniş bir konu yelpazesinde daha ayrıntılı olarak inceleyerek bu fenomeni daha fazla araştırmaya yardımcı olabilir.

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