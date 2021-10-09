Bu Kış, Grip Yüzünden 60 Bin Kişi Hayatını Kaybedebilir

İngiltere'deki Tıp Bilimleri Akademisi, gribe karşı bağışıklığın zayıfladığını ve bunun, bu yıl sadece İngiltere'de 15 bin ila 60 bin kişinin gripten ölmesine neden olabileceğini söyledi. Normalde gripten ölen kişi sayısı yılda 11 bin civarındaydı. Çözüm olarak ise geniş kapsamlı bir aşılama programının yardımcı olabileceği söyleniyor.

Pandeminin hayatımıza girmesiyle yeni tip virüslere maruz kaldık. COVID-19 ismiyle andığımız bu virüs ailesi, hem bağışıklığın düşmesine hem de çok sayıda ölüme sebep olmuştu. Şimdiyse düşen bağışıklık konusunda endişeleri güçlendiren bir haber karşımızda.

İngiltere’den gelen söz konusu habere göre gribe karşı bağışıklık zayıfladığından bu yılki grip sebepli ölümlerde artış görülecek. Bunun yanında grip vakalarında da büyük bir artış olması bekleniyor. Söz konusu soruna çözüm olarak ise geniş kapsamlı bir aşılamanın yapılması öneriliyor. Aşılar, riski tamamen ortadan kaldırmayacak olsa bile büyük ölçüde azaltacağı kesin.

Toplumda her zamanki kadar doğal bağışıklık yok:

İngiltere Kamu Sağlığı Direktör Yardımcısı Prof. Jonathan Van-Tam, geçen yılki kısıtlamalar yüzünden grip olan kişi sayısının çok olmadığını, bu sebeple de toplumda her zamanki kadar doğal bağışıklık olmadığını söyledi.

Yetkililer, bu yıl beklenen grip ölümlerinin, 1968 yılında Birleşik Krallık’ı etkisi altına alan Hong Kong gribinden bu yana en yüksek seviyede olabileceğinden tedirgin. Bu risklere karşı Van-Tam, beklenen yüksek sayıda ölümün gerçekleşmemesi ve daha az kişinin gribe yakalanması için tüm halkın en kısa sürede aşı olmasının gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hasta kontrol ve koruma merkezleri de Birleşik Krallık’takine benzer bir aşı çağrısında bulundu. Burada ise yetkililer, hem COVID-19 hem de grip salgınının bir arada yaşanacağını belirterek tüm halkın grip aşısı olmasının gerektiğini söyledi.

Ülkemizde de aşı çalışmaları son hız devam etmekte. Önümüzdeki kışın COVID-19’la beraber hem ülkemizde hem de dünyada nasıl olaylara sahne olacağını hep birlikte göreceğiz.