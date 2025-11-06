Tümü Webekno
Kategoriler

  Webtekno
  Uygulama / Yazılım

Kitap Kurtları Buraya: En İyi Kitap Önerisi & Okuma Takip Uygulamaları

Kitap okumayı seviyorsanız doğru yere geldiniz. Kitap okuma takibi yapabileceğiniz ve kitap önerisi alabileceğiniz en iyi uygulamaları derledik.

Kitap Kurtları Buraya: En İyi Kitap Önerisi & Okuma Takip Uygulamaları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kitap okumak, dijital dünyanın hızına ara vermek ve yeni dünyalara yelken açmak için harika bir yol. Ancak hepimiz "Bu yıl en az 50 kitap okuyacağım" hedefiyle yola çıkıp yıl sonunda nerede kaldığımızı unuttuğumuz anlar yaşamışızdır. Ya da daha kötüsü, harika bir kitabı bitirdikten sonra "Şimdi ne okusam?" boşluğuna düşmek. Neyse ki teknoloji, okuma alışkanlıklarımızı da daha verimli ve eğlenceli hale getirmek için yanımızda.

Bu içeriğimizde kitap önerileri alabileceğiniz, kitaplar hakkında bilgiler edinebileceğiniz, takip yapabileceğiniz, yorumları okuyabileceğiniz en iyi kitap uygulamalarına göz atacağız. Bu uygulamalar sayesinde kitap okuma aktivitenizi takip edebilecek ve yeni kitaplar bulabileceksiniz.

Kitap Önerisi & Okuma Takip Uygulamaları

  • Goodreads
  • StoryGraph
  • 1000kitap
  • Booktok
  • Bookly
  • Amazon Kindle

Goodreads

Ekran Resmi 2025-11-04 14.18.19

  • iOS
  • Android Dünyanın en büyük okur topluluğu ve kitap veritabanı olan Goodreads, kitap okumayı seven herkesin kullanması gereken bir uygulama. Milyonlarca kitabın ve okur yorumunun bulunduğu bu platform, adeta okurların sosyal medyası diyebiliriz. Yıllık okuma hedefleri belirleyebilir, yeni kitap önerileri bulabilir, kitap takibi yapabilir, yorumlar yazabilir, diğer kullanıcıları takip edebilirsiniz.

StoryGraph

Ekran Resmi 2025-11-04 14.23.41

StoryGraph, özellikle "istatistik" seven okurlar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. . Okuduğunuz kitapları "tür," "tempo," "sayfa sayısı" ve hatta "ruh hali" gibi detaylı kategorilere ayırarak size özel grafikler ve raporlar sunuyor. Yapay zekâ destekli öneri motoru, kitap okuma takibi gibi yararlı özellikleri de var.

1000kitap

Ekran Resmi 2025-11-04 14.25.52

Türkiye'nin en büyük okur sosyal ağı olarak nitelendirilen yerli uygulama 1000kitap, ülkemizdeki okurların nabzını tutuyor. Okurlar, kitaplardan en sevdikleri alıntıları paylaşabiliyor, incelemeler yazabiliyor ve diğer okurlarla aktif olarak etkileşime girebiliyor. Okuma hedeflerinizi takip etme, ilgi alanınıza uygun kitap önerileri alma gibi kullanışlı özellikleri de var.

Booktok

Ekran Resmi 2025-11-04 14.21.20

Booktok, bu listedeki en farklı uygulama diyebiliriz. Basitçe anlatacak olursak okuduğunuz kitapları video olarak deneyimlemenize imkân tanıyor. Eğer kitaplara ilginiz varsa ancak okuyacak zamanınız yoksa bu uygulamaya göz atabilirsiniz.

Bookly

Ekran Resmi 2025-11-04 14.29.22

Bookly, okuma alışkanlığını bir hedef hâline getirmek isteyenler için kişisel bir okuma koçu. Devamlı okuma alışkanlığı oluşturmanızı sağlama, okuma takibi, okuma zamanınız gibi birçok harika özelliği var.

Amazon Kindle

Ekran Resmi 2025-11-04 14.31.42

Kitap okuyan herkesin yakından tanıdığı Kindle, nerede olursanız olun telefonunuz üzerinden milyonlarca kitaba ulaşmanızı sağlayan bir uygulama. Amazon'un geliştirdiği uygulama; kitap önerileri, not alma ve daha birçok özellik sunuyor.

Kitap okumayı seviyorsanız listelediğimiz uygulamalara kesinlikle göz atmanızı öneririz. Kitap takibi yaparken yeni kitaplar bulmanıza yardımcı olacaklar. Eğer sizin de eklemek istediğiniz uygulamalar varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.

