Ekşi Sözlük'te paylaşılan bir iddiaya göre Kitapyurdu, çok ciddi bir siber saldırıya uğradı ve 10 bine yakın kullanıcının bilgileri açığa çıktı. Üstelik çalınan hesap bilgileri, Telegram gruplarında herkese açık bir şekilde paylaşılıyor.

Ekşi Sözlük’te paylaşılan yeni bir entry, kitap tutkunlarının en popüler uğrak noktalarından kitapyurdu.com’un siber saldırıya uğradığını öne sürüyor. Dahası, söz konusu saldırılar sonucunda 10 bine yakın Kitapyurdu hesabının ele geçirildiği, bu hesapların Telegram başta olmak üzere çeşitli çevrimiçi ortamlarda paylaşıldığı ifade ediliyor.

Gece kendi halinde otururken Kitapyurdu hesabından puanlarının harcanması yoluyla alışveriş yapıldığını gösteren bir e-posta aldığını ifade eden Ekşi Sözlük yazarı, alışveriş yapan kişinin kendi adresini ve telefon numarasını açık açık yazarak alışveriş gerçekleştirdiğini ve telefon numarası üzerinden iletişime geçtiğini ifade ediyor.

Hesap bilgileri çalınan Kitapyurdu kullanıcılarının şifreleri, Telegram gruplarında paylaşılıyor

Alışverişi yapan kişinin 18 yaşında bir çocuk olduğunu söyleyen iddia sahibi, çocuğun hesap bilgilerine Telegram grubundan ulaştığını söylediğini, bunun üzerine grubu bulup yöneticileriyle iletişime geçtiğini, paylaşımların durdurulması yönündeki talebinin ardından ise yöneticinin kendisine yukarıdaki mesajı yazdığını belirtiyor.

Olayı aktaran Ekşi Sözlük yazarı, Kitapyurdu bilgilerinin paylaşıldığı Telegram grubunun, Kitapyurdu hesaplarının paylaşıldığı gönderinin, hesap bilgilerinin ve şifrelerinin görüntüsünün ve hesabından yapılmış olan alışverişin dekontunun ekran görüntüsünü de (aşağıda) söz konusu paylaşımına eklemiş durumda.

Kitapyurdu kullanıcı bilgilerini paylaşanlar, "zenginden alıp veriler verdiklerini" iddia ediyorlar

İddialara göre Kitapyurdu hesap bilgileri paylaşılanlar arasında eski milletvekili Fatih Çiftçi de bulunuyor. Konuyla ilgili polise çok sayıda şikayet geldiğini aktaran yazar, e-posta adresi ile şifresi farklı platformlarda da (Facebook, Gmail vs.) aynı olanların diğer hesaplarını da kaybedebileceğini, bu kapsamda bazı Trendyol hesaplarının çalınmış olduğundan şüphelenildiğini ifade ediyor.

Anlaşılan o ki Kitapyurdu, kendilerini “Robin Hood” sanan ve ülkedeki bir avuç kitap okuyan insanı kapitalizmin bayrak taşıyanları olarak gören kişilerin saldırısına uğramış ve kullanıcıları bilgilerini çaldırmış durumda. Eğer sizler de Kitapyurdu üyesiyseniz hesap hareketlerinizi kontrol etmenizde ve kullanıcı bilgilerinizi güncellemenizde fayda olduğu söyleyebiliriz. Ayrıca söz konusu iddiaların bulunduğu Ekşi Sözlük entry’sine buradan ulaşabilirsiniz.