Kıyafetleri Ekranlara Çeviren Dokuma Kumaş Geliştirildi

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, gelecekte pek çok kullanım alanına sahip olabilecek yeni bir dokuma kumaş geliştirdiklerini açıkladı. Bu kumaş sayesinde herhangi bir kıyafet ya da günlük eşya, bir anda ekrana dönüşebiliyor.

İstediğiniz desen ve renkle etrafta dolaşabildiğiniz, hatta doğrudan telefonunuzu dahi şarj ettiğiniz elektriği alabileceğiniz bir tişört düşünün. İşte o tişört, bilim insanları tarafından gerçeğe dönüştürüldü. Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, tamamen dokunarak üretilen akıllı kumaşı geliştirmeyi başardı.

Toplamda 1,16 metre genişliğinde akıllı kumaş, bilim insanlarının açıklamalarına göre gelecekte ‘televizyon olarak kullanılacak perdelere, enerji toplayan halılara ve interaktif ve kendi kendine güç veren kıyafetlere ve kumaşlara bir yol olabilme potansiyeli taşıyor. Her türlü günlük eşyanın akıllı aletlere dönüştürülebileceği aktarılıyor.

Dünyanın ilk tipik endüstriyel işlemlerle üretilen akıllı kumaşı oldu:

Nature Communications dergisinde sonuçları yayımlanan araştırma, görsellerde gördüğümüz icadın benzer teknolojilerden farkını da ortaya koydu. Buna göre bu kumaş, tipik tekstil endüstriyel işlemleriyle üretilebilen ve büyük, ölçeklenebilir ve karmaşık bir sistemi entegre edebilen ilk sistem olma unvanı taşıyor. Kumaş, tıpkı normal bir kumaş gibi katlanabiliyor, yuvarlanabiliyor veya bükülebiliyor.

Geliştirilen bu teknoloji, fonksiyonları doğrudan tekstil ipliklerine ve liflerine yerleştirebiliyor. Ayrıca kumaş, her bir elyaf bileşeni esnemeye dayanacak şekilde yapılmış malzemelerle kaplanmış olduğundan sağlamlığını da koruyor. Kumaş, bir ekran olarak çalıştırılabildiği gibi enerji depolayabiliyor. Kumaşın arkasındaki ekip, kumaşı esnek bataryalara, süper kapasitörlere, güneş panellerine ve dahasına dönüştürmeyi planlıyor.