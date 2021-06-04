MIT'te çalışan bir grup araştırmacı, programlanabilir kumaş geliştirdi. Bu kumaş sayesinde kullanıcılar, sağlık durumları ve fiziksel aktivileri takip edebilecek, hatta dosya kaydedip depolayabilecek.

Gün geçtikçe filmlerde ve oyunlarda gördüğümüz fütüristik teknolojilere bir adım daha yaklaşıyoruz. Nano teknoloji, düşüncelerimizle cihazları kontrol etme ve otonom araçlardan sonra şimdi de akıllı kumaşlar geliyor.

MIT araştırmacıları, hareketleri ve belirli olayları algılayan, analiz eden hatta bunları depolayan akıllı kumaşlar geliştirdi.

Geleceğe bir adım daha yakın:

Araştırmanın başında olan Yoel Fink, dijital kumaşların insan doğası ve vücudu ile ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkaracağını belirtiyor. Bu kumaşların insanların fiziksel kondisyonunu, sağlık durumlarını ve hastalıklarını erkenden teşhis edebileceğini belirtiyor.

Şu anda bu akıllı kumaşların analog olduklarını belirten Fink, “Şu anda bu analog kumaşlar sürekli olarak elektrik sinyalleri ile aktarım yapıyor, dijital olmadığı için bilgileri 0 ve 1 şeklinde işleyip kullanıyor” dedi.

Hafızası olan kumaşlar:

Yeni akıllı fiber kumaşların üzerinde yüzlerce mikro dijital çip bulunduğu ve bu kumaşın polimer iplikten yapıldığı belirtildi. Bu ipliğin iğneden geçecek kadar ince ve esnek olduğu, normal kumaşlara dikildiğinde fark edilmesinin imkânsız olduğu, hatta herhangi bir şekilde hasar almadan 10 defa yıkanabildiği açıklandı. Yoel Fink, açıklamasında “Sıradan bir tişörte bunu eklediğinizde, orada olduğu bile anlaşılmayacak” dedi.

Fink ayrıca “Dijital kumaşlar ile yapılabilecek şeylerin neredeyse sınırı yok. Kumaşa eklenecek belirli özellikleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Kumaşı bir koridor, özellikleri ise o koridorda bulunan odalar olarak düşünebilirsiniz. Her özelliği ayrı ayrı açıp kapatmak gelecekte başarmak istediğimiz ana hedeflerden“ ifadelerini kullandı.

Söylenene göre bu kumaşlar, üzerlerindeki çipler sayesinde 767 kilobit boyutunda tamamen renkli bir kısa filmi ve 0,48 MB boyutunda ses dosyasını saklayabiliyor. Bu dosyalar hiçbir güce ihtiyaç duymadan tam 2 ay saklanabiliyor.

Araştırmacıların teknolojiyle ilgili çılgınca fikirleri var:

Çılgınca fikirlere gelindiğinde ise araştırmacılar, “Düğününüzde çalan şarkıyı hafızasında saklayacak bir gelinlik” gibi uç hayallere sahip.

Bu kumaşın üzerine entegre edilebilecek bir yapay zekâ çipi sayesinde kullanıcılar, vücutlarında her zaman onlara yardımcı olacak, sağlık durumlarını kontrol edecek ve onları uyaracak bir asistana sahip olabilecekler. Yapay zekânın analitik gücü sayesinde bu ürün, onu giyen kullanıcının sağlık durumundaki ani değişiklikleri fark edip onu uyarabilecek.

Fink “Eğer bunu yapabilirsek, buna fiber bilgisayar diyebiliriz” dedi.

Sizce akıllı kumaşlar gerçekten de geleceğin teknolojisi mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.