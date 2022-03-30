Kız-Erkek Ayrı Otursun Diyen Okul Müdürü Göreve Döndü

Öğretmenlere kız-erkek öğrencilerin ayrı oturulması talimatını veren ve tepkilerin ardından görevden alınan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, yeniden göreve geldi. Gerekçe olarak Akın'ın devam eden soruşturmanın çalışmasını engellememesi sunuldu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye, bir ortaokul müdürünün fazlasıyla tepki çeken açıklamasıyla büyük bir tartışmaya ev sahipliği yamıştı. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, öğretmenlere resmi bir yazı göndererek tüm sınıflarda oturma düzeninin kız ve erkek ayrı olacak şekilde değiştirilmesini talep etti.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılırken Akın’ın müdürlük görevine de son verildiği paylaşılmıştı. Fakat yeni öğrenilen bilgiler, bu haberden birkaç gün sonra okul müdürünün yeniden görevine döndüğünü gösterdi. Gerekçe olaraksa Akın’ın “Devlet Memurlar Kanunu” kapsamında “devam eden soruşturmanın çalışmasını engellemediği” belirtildi.

Öğretmenlere yeni açıklamada bulundu:

Görevine iade edilen Haydar Akın, OdaTV’nin haberine göre öğretmenlerle yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Akın’ın bu toplantıda öğretmenlere “Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım.” dediği öğrenildi.

Karar protesto edilecek:

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen sendikaları, bugün Haydar Akın’ın göreve iade edilmesini okul önünde yapacakları basın açıklamasıyla protesto edeceklerini açıkladı. Öte yandan Eğitim-Bir Sen, Memur Sen, Sağlık Sen, DAĞDER, TÜGVA ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı üst düzey kişiler, Haydar Akın’a destek vermişti.

Okul müdürünün öğretmenlere gönderdiği yazı:

“Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz.”