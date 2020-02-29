Çinli teknoloji üreticisi Redmi'nin önümüzdeki ay içerisinde tanıtacağı yeni akıllı telefonu Redmi K30 Pro 5G'nin tasarımı ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler, telefonun çift sensöre sahip pop-up kamera modülüyle geleceğini doğruluyor.

Xiaomi’nin çatısı altında bulunan Redmi, bir sonraki amiral gemisi olan Redmi K30 Pro 5G için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki ay Çin’de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılması beklenen akıllı telefon, şimdiye dek pek çok farklı sızıntıyla karşımıza çıkmıştı. Bugün ortaya çıkan yeni görüntüler ise telefonun tasarımını doğrular nitelikte.

Pop-up adı verilen kızaklı bir ön kamerayla gelmesi beklenen amiral gemisi, böylece delikli ekran tasarımına sahip olan standart Redmi K30’dan farklılaşmış olacak. Bu noktada pop-up kamerada çift sensörün bulunacağı da belirtiliyor. Pop-up kamerada ilk kez çift sensör kullanan ilk firma olan Vivo, düşük satış rakamları nedeniyle Vivo V17 modelini satıştan kaldırmıştı. Bu açıdan bakınca Redmi, kendi telefonuna güveniyor gibi görünüyor.

Redmi K30 Pro’da yer alması beklenen teknik özellikler:

Arkada dikey hizalanmış üçlü kamera kurulumu bulunacak olan Redmi K30 Pro, güç ve ses tuşlarını sağ tarafında bulunduracak. Amiral gemisi olarak geleceğini bildiğimiz akıllı telefonun özellikleri de bu doğrultuda olacak. Bu noktada telefon, gücünü Qualcomm’un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 865’den alacak ve 5G bağlantısını desteklemek için entegre Snapdragon X55 modeme sahip olacak.

İşlemci kısmında günümüzün en güçlü işlemcisini kullanacak olan amiral gemisi, bellek kısmında 12 GB RAM ve GPU kısmında da Adreno 650’yi bünyesinde barındıracak. Öte yandan Android 10 tabanlı MIUI 11 kullanıcı arayüzüne sahip olacak olan Redmi K30 Pro 5G, böylelikle kullanıcılara en güncel Android deneyimini yaşatacak. Telefonun diğer özellikleri henüz net olarak bilinmiyor ancak üçlü kamera kurulumundaki ana sensörün 64 MP çözünürlüğünde olacağını söyleyebiliriz.

Çinli firmanın özellikleriyle göz dolduran yeni akıllı telefonunu önümüzdeki ay içerisinde tanıtması bekleniyor ancak telefonun lansman tarihine veya fiyatına işaret eden herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Bu konuda herhangi bir gelişme yaşanması durumunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.