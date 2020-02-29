Ülkemizde ve dünyada sunduğu performansı donanımına göre ucuz fiyat etiketiyle taçlandıran Redmi Note 8 serisi, genel anlamda büyük başarılara imza attı. Xiaomi’nin Redmi adı altında çıkardığı Redmi Note 8 serisi, Note 8 ve Note 8 Pro olmak üzere iki farklı cihazdan oluşuyor.
Xiaomi Redmi Note 8 serisi akıllı telefonlar, Türkiye’de 2019’un son aylarında piyasaya çıktı. Cihaz, kısa sürede büyük ilgi toplamayı başardı. Redmi Note 8 serisi, Global Top Smartphones listesinin ilk sırasında yer alarak 2019’un 4. çeyreğinde en çok satan Android telefon unvanını kazandı.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya Android 10 güncellemesi geldi:
Xiaomi Redmi Note 8 serisinde bulunan Redmi Note 8, Android 10 güncelleştirmesini almıştı. Fakat bu modelin bir üst modeli olan Redmi Note 8 Pro’ya henüz Android 10 güncellemesi gelmedi. Tabii bu bugüne kadar sürdü. Redmi Note 8 Pro kullanıcılarının uzun süredir süren bekleyişleri sonunda sona erdi.
Xiaomi, son Android sürümünü Redmi Note 8 Pro’ya getiren MIUI 11 güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan güncelleme, MIUI 11.0.2.0 QGCEUXM derleme numarasıyla karşımıza çıktı. Yepyeni güncellemeyi indirmek isteyen herkesin cihazlarında 5 GB’lık boş alan açması gerekiyor.
Redmi Note 8 Pro’ya Android 10’u getiren güncelleme elbette yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Güncelleme, cihaza Şubat 2020 güvenlik yamasını getirerek cihaz güvenliğini de artırdı. Güncellemeyi yükleyince arayüzde bir değişiklik görmeyebilirsiniz, zira Note 8 Pro Android 9 tabanlı MIUI 11 ile çalışıyordu.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 64 MP’lik ana kamerası, 4.500 mAh’lik ve 18 W hızlı şarj desteğine sahip olan bataryası ve özellikle MediaTek Helio G90T işlemcisiyle tüm kullanıcıların gönlünü kazandı. Artık Android 10’un da cihaza gelmesiyle Redmi Note 8 Pro, kullanıcılar için muhteşem bir seçime dönüştü.