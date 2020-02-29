Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın son çeyreğinde en çok satan Android telefonu olan Redmi Note 8 Pro, uzun zamandır beklenen Android 10 güncellemesini aldı. Güncelleme ile birlikte Android 10'un yanı sıra Şubat 2020 güvenlik yaması da cihaza eklendi.

Ülkemizde ve dünyada sunduğu performansı donanımına göre ucuz fiyat etiketiyle taçlandıran Redmi Note 8 serisi, genel anlamda büyük başarılara imza attı. Xiaomi’nin Redmi adı altında çıkardığı Redmi Note 8 serisi, Note 8 ve Note 8 Pro olmak üzere iki farklı cihazdan oluşuyor.

Xiaomi Redmi Note 8 serisi akıllı telefonlar, Türkiye’de 2019’un son aylarında piyasaya çıktı. Cihaz, kısa sürede büyük ilgi toplamayı başardı. Redmi Note 8 serisi, Global Top Smartphones listesinin ilk sırasında yer alarak 2019’un 4. çeyreğinde en çok satan Android telefon unvanını kazandı.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya Android 10 güncellemesi geldi:

Xiaomi Redmi Note 8 serisinde bulunan Redmi Note 8, Android 10 güncelleştirmesini almıştı. Fakat bu modelin bir üst modeli olan Redmi Note 8 Pro’ya henüz Android 10 güncellemesi gelmedi. Tabii bu bugüne kadar sürdü. Redmi Note 8 Pro kullanıcılarının uzun süredir süren bekleyişleri sonunda sona erdi.

Xiaomi, son Android sürümünü Redmi Note 8 Pro’ya getiren MIUI 11 güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 2 GB boyutunda olan güncelleme, MIUI 11.0.2.0 QGCEUXM derleme numarasıyla karşımıza çıktı. Yepyeni güncellemeyi indirmek isteyen herkesin cihazlarında 5 GB’lık boş alan açması gerekiyor.

Redmi Note 8 Pro’ya Android 10’u getiren güncelleme elbette yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Güncelleme, cihaza Şubat 2020 güvenlik yamasını getirerek cihaz güvenliğini de artırdı. Güncellemeyi yükleyince arayüzde bir değişiklik görmeyebilirsiniz, zira Note 8 Pro Android 9 tabanlı MIUI 11 ile çalışıyordu.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 64 MP’lik ana kamerası, 4.500 mAh’lik ve 18 W hızlı şarj desteğine sahip olan bataryası ve özellikle MediaTek Helio G90T işlemcisiyle tüm kullanıcıların gönlünü kazandı. Artık Android 10’un da cihaza gelmesiyle Redmi Note 8 Pro, kullanıcılar için muhteşem bir seçime dönüştü.