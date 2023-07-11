Video Game History Foundation ve Software Preservation Network, klasik oyunların %87’sinin mevcut olmadığıyla ilgili yeni bir çalışma yayınladı.

Oyun tarihi ile ilgili medyaların arşivlenmesi ve korunması için çalışan bir dernek olan Video Game History Foundation'a göre; ABD’de klasik oyunların %87’si tükenmiş, geriye kalan %13’e ise erişimde hiçbir sıkıntı yok. Gün geçtikçe kaybolmayla karşı karşıya olan video oyunlarının miktarını kanıtlamak için yapılan bu çalışma, bu oyunların neden medya formunda saklanması gerektiğini de kanıtlamış oldu.

Video Game History Foundation, ayrıca bu çalışmanın 2010'dan önce piyasaya sürülen neredeyse 4000'den fazla oyunu kapsadığını ve bunun içerisinde Game Boy oyununun da yer aldığını söyledi.

2010'dan önce piyasaya sürülmüş oyunların %87'si kayıp

Klasik oyunun tanımını yapmak görece zor olsa da en basit tanımıyla 2010’dan önce piyasaya sürülen oyunlar, klasik oyun kategorisine giriyor diyebiliriz. Tüm klasik oyunları incelediğini ifade eden dernek, toplamda 4000’den fazla video oyununu inceledi. Video Game History Foundation topluluğundan ve Washington Üniversitesi Bilgi Okulu'ndan gönüllü ekipler, her oyunun piyasaya çıkıp çıkmadığını belirlemek için yaklaşık 4 ay harcadığını dile getirdi.

Dernek, verilerin 15 Nisan 2023 tarihine kadarki süreyi kapsadığını söyledi.

Video Game History Foundation, dijital mağazaların ve hizmetlerin doğası nedeniyle oyunların korunmasının daha da kötüye gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Klasik oyunlara erişmenin en yaygın ve kolay yollarından biri olan korsanlığı da kabul eden Video Game History Foundation, "Video oyun geçmişine erişim, sadece hayranlar için ayrılmamalı" diye ekledi.

Twitter'da, derneğin eş direktörleri Kelsey Lewin ve Frank Cifaldi, yapılan açıklamaları yineleyerek sektörü ve mevzuatı, oyunların daha iyi korunmasına olanak sağlayacak reformlar yapmaya davet etti.