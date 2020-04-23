Porsche'nin üzerinde çalıştığı yeni aracı Porsche 911 GT3 casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Aracın arkasındaki büyük kanat göze çarpan ilk detay oldu. Aracın ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Porsche'nin yeni canavarı 2021 Porsche 911 Turbo ortaya çıktıktan sonra gözler yeni yüksek performanslı araç olacak olan Porsche 911 GT3'e çevrilmiş durumda. Bu hafta Porsche 911 GT3 Touring'i yakından görmüştük. Şaşırtıcı olmayan şekilde Porsche, 911 GT3'ü de resmi çıkışından önce Nürburgring'de test etti. Önceki prototiplerine göre aracın kamuflajı azaltılmış ve bizler de bu şekilde 911 GT3'ün yeni sportif dizaynını daha iyi şekilde görme imkânına sahip olduk. Ön tarafta aracın yeni tamponları tamamen gözükecek şekilde açık bırakılmış.

Porsche 911 GT3'ün merkezine monte edilmiş egzoz boruları geniş bir difüzörle çevrelenmiş. Merkez kilitli tekerlekler ve büyük boyutlu frenler de 911 GT3'ün prototipinde görülen detaylardan bazıları. Bu hafta casus fotoğrafçılar tarafından görüntülenen Touring modeline kıyasla 911 GT3 prototipi büyük bir arka kanada sahip.

Yeni 911 GT3'ün beygir gücünün 550'ye ulaşması bekleniyor:

Yeni Porsche 911 GT3'ün klasik 4,0 litre motorun yenilenmiş hâlini kullanması bekleniyor. Hâlihazırda bulunan 911 GT3'te motor 500 beygir gücü üretebiliyor; bu nedenden dolayı yeni nesil 911 GT3'ün 550 beygir gücüne yakın güç üretmesi bekleniyor.

Touring versiyonu düz 6 vites şeklinde gelecek olsa da yeni 911 GT3'ün çift kavramalı otomatik vites seçeneği olacak. Emisyon düzenlemeleri gittikçe daha katı hâle geldiğinden dolayı bu motoru kullanan son araç 911 GT3 olabilir. Aracın resmi çıkış tarihi henüz duyurulmadı ancak otomobilin bu sene bittikten sonra çıkması bekleniyor; bunun nedeniyse tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Porsche'nin planlarını da etkilemesi. 911 GT3 ortaya çıktıktan sonra, 911 GT3 RS'nin yeni versiyonunu beklemeye başlayabiliriz.