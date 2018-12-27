Akıllı telefonlar artık yediden yetmişe herkesin cebinde. Yine de büyüklerimiz hala akıllı telefon kullanmakta zorlanabiliyorlar. Ayrıca sıradan bir telefonu ikinci hattını takarak kullanmak isteyenler de var. Kararsız kalanlar ve klasik bir telefon arayanlar için güzel bir liste hazırladık.

Akıllı telefonlar, tuşlu telefonların yerini uzun bir süredir ele geçirmiş durumda. Gelişen teknolojilerle beraber artan fiyatlar ise akıllı telefonların en büyük dezavantajları. Ayrıca sorun sadece fiyatlar değil, aile büyüklerimizin teknolojik gelişime ayak uydurma konusunda zorlanması da bizleri tuşlu telefonlara itiyor. Tuşlu telefonlar, yıllar öncesinin teknolojisi olarak görülse de hala ciddi bir müşteri potansiyeline sahipler.

Bugün, günümüzde hala üretilmeye ve satılmaya devam eden tuşlu telefonları listeliyoruz. Listemizi oluştururken dikkat ettiğimiz en önemli konu, ithalatçı garantili adı altında satılan ikinci el veya yenilenmiş cihazları eklememiş olmamız. Bu tip cihazların ülkemize kaçak yollarla sokulmuş olma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak en iyi şey alacağımız telefon için resmi garanti veren güvenilir yerlerden almaktır.

Toplamda 8 adet telefona yer verdiğimiz listede pahalıdan ucuza doğru ilerleyen bir sıralama yaptık.

8. Nokia 8110:

Nokia'nın efsanevi Matrix telefonu 8110'un günümüze uyarlanmış versiyonu, bugün alabileceğiniz en iyi tuşlu telefonlardan biri. Tuşlu bir telefon olmasına rağmen 4G desteği sunan Nokia 8110, nispeten yüksek (700 TL civarında) bir fiyata sahip olsa da nostalji yaşamak isteyenler için birebir. Ayrıca günümüzün en işlevsel klasik telefonlarından birisi.

7. Yeni Nokia 3310:

Bir zamanların kralı Nokia'nın en efsane telefonlarından 3310'un 2017 versiyonu, geçtiğimiz yıllarda HMD Global tarafından satın alınan Nokia'nın bizlere bir armağanı. Her ne kadar tasarım olarak 'reyiz'e yaklaşamasa da yeni Nokia 3310, 500 TL seviyelerindeki fiyatıyla gayet iyi bir tuşlu telefon alternatifi.

6. Alcatel 2051D:

Alcatel'in kapaklı telefon modeli olan 2051D, tahmin edebileceğiniz üzere günümüz akıllı telefonlarında bulunan özellikleri sunmuyor. Sadece telefon işlevi görecek ikinci bir telefon arayanlar için güvenilir bir alternatif. Cihazı Alcatel Türkiye Garantili olarak 499 TL'ye bulmak mümkün.

5. Reeder F1:

Geçtiğimiz aylarda Reeder'ın Samsun'da açılışını gerçekleştirdiği fabrikada üretilen Reeder F1, tuşlu telefon arayanlar için hem yerli hem de kaliteli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 400 TL civarında bir fiyata sahip olan Reeder F1'in, Askercell iş birliğiyle geliştirilen kamerasız bir versiyonu da bulunuyor.

4. Philips Xenium E168:

Yılların teknoloji devi Philips'in tuşlu telefonu Xenium E168 kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor. Çift SIM desteği ve 1600mAh bataryasıyla da Xenium E168, en iyi tuşlu telefon deneyimlerinden birini vadediyor. Cihazın fiyatı ise 400 TL seviyelerinde.

3. Alcatel 2003G:

Mütevazı özelliklere sahip Alcatel 2003G, basit bir arka kamera, iyi bir batarya süresi ve bir tuşlu telefon için gayet hoş bir tasarımla geliyor. Ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteren Alcatel'in bu cihazını 345 TL gibi bir fiyata satın alabilmek mümkün.

2. Xiaomi Qin1:

Diş fırçasından tornavida setine kadar geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan Xiaomi, akıllı telefonlarına ek olarak bir de tuşlu telefon modeline sahip. Qin1 adlı cihaz, diğer tuşlu telefonlardan farklı olarak 17 dilde eş zamanlı çeviri yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca kızılötesi özelliği sayesinde televizyon veya klima kumandası olarak kullanabileceğiniz telefon, 29 dolarlık fiyat etiketine sahip olsa da şu an ülkemizde satışı maalesef bulunmuyor.

1. Nokia 106 (2018):

Geçtiğimiz ay tanıtılan Nokia 106, 20 euro'luk fiyatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Henüz ülkemize gelmeyen bu telefon, geldiğinde uygun fiyatıyla telefon piyasasında büyük yankı uyandırabilir. Kamera özelliği de bulunmayan Nokia 106, özellikle askerler için oldukça işlevsel bir telefon.

Bonus: Nokia 3310 (Reyiz):

Günümüz akıllı telefonlarının yapamayacağı birçok özelliğe sahip orijinal Nokia 3310, hepimizin gönlünde ayrı bir yere sahip. Betona attığınızda betonu kıran telefon, her yeri cam olan günümüz telefonlarına dayanıklılık konusunda adeta taş çıkartıyor. Her ne kadar yeni modeli çıksa da Nokia 3310'un ilk versiyonu, nostalji arayanlar için en iyi telefon. Tabii doğal olarak sıfırının bulunması mümkün olmayan cihazı, ikinci el alışveriş sitelerinde bulabilirsiniz.

Akıllı telefon teknolojileri her geçen gün gelişirken, tüketicilerin tuşlu telefon ihtiyacı da sona erecek gibi durmuyor. Bu yönde yeni cihazlar geliştirme konusunda yarış haline giren firmaların başında ise her zaman olduğu gibi Nokia geliyor. Haftaya, yeni bir öneri listesinde görüşmek üzere, takipte kalın :)