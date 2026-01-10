Tümü Webekno
Knight Online, Metin2 Gibi Çok Tutan Oyunların Neden Devam Oyunu Gelmedi?

Bir zamanlar efsane olmayı başaran Knight Online, Metin2 gibi oyunların devam oyunları neden hiç gelmedi?

Knight Online, Metin2 Gibi Çok Tutan Oyunların Neden Devam Oyunu Gelmedi?
Gökay Uyan / Editor

2000’li yılların başında internet kafelerin ikonik ortamlarında herkesin saatlerce oynadığı oyunlar vardı. Knight Online, Metin2 gibi yapımlar bunların en iyi örneği diyebiliriz. Bu oyunlar, günümüzde bile birçok insan tarafından hâlâ oynanıyor, bir nostaljiden çok daha fazlasını ifade ediyor.

Ancak aradan geçen uzun yıllara, devasa teknolojik gelişmelere ve oyun motorlarının evrimine rağmen, bu devlerin neden gerçek anlamda birer devam oyunu gelemedi? World of Warcraft gibi küresel rakipler yıllardır güncellemelerle ekosistemini korurken bu efsaneler neden aynı kaldı?

Mevcut yatırımların kaybedilmemeye çalışılması

Knight Online ve Metin2 gibi oyunların devam oyununun gelmemesindeki en büyük engel, oyuncuların mevcut oyunlara harcadığı devasa zaman ve paradır. Bu tarz MMORPG'ler, oyuncuların yıllarını vererek karakterlerini güçlendirdiği, binlerce liralık eşyalar topladığı birer yatırım alanına dönüşmüştü. Yeni bir oyun çıkarmak da bunu riske atabilirdi. Bu yüzden şirketler, yeni oyun riskine girmektense eski oyunun üzerinde güncellemeler yaparak sadık kitleyi ellerinde tutmayı tercih ediyorlar.

Değişen pazar

Oyun dünyası 2004-2010 arasındaki MMORPG altın çağını çoktan geride bıraktı. Günümüzde oyuncular bu tarz oyunlar yerine League of Legends, Valorant, CS2, Fortnite, PUBG gibi hızlı tüketilebilen, anlık rekabet sunan online oyunları tercih ediyorlar. Bu yüzden de geliştiricler o eski ikonik yapımlar gibi oyunları artık çok fazla geliştirmeyi tercih etmiyor.

Metin3 neden gelmedi?

Oyunun orijinal geliştiricisi Ymir Entertainment, Webzen tarafından satın alındıktan sonra odak noktası değişti. Bir "Metin3" yapmak, Gameforge ve Webzen arasındaki karmaşık anlaşmaları yeniden düzenlemek ve devasa bir sunucu altyapısı kurmak demekti. Muhtemelen bu yüzden de Metin3’e dair hiçbir şey duymadık ve böyle bir oyun gerçeğe dönüşmedi. Metin2 de küçük eklentiler alsa da zaman içinde yavaş yavaş kaybolan bir oyun hâlini aldı.

