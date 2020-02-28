Candy Crush’ın Yapımcısından Yeni Oyun: Knighthood

Yıllardır Android ve iOS kullanıcılarının en çok tercih ettiği mobil oyunlardan birisi olan Candy Crush Saga’yı bilirsiniz. Oyun dünyasının en büyük markalarından birisi olan Cand Crush’ın yapımcısı King, yeni mobil oyunu Knighthood’u Android ve iOS için yayınladı. RPG türündeki oyun, bu kez oyunculara kendi hikayelerini yaratma fırsatı sunuyor.

Facebook ile hayatına başlayıp dünya çapında milyonlarca insanı kendisine bağımlı yapan pek çok oyun var. Şekerleri uygun sırada dizip puan kazanarak yüzlerce seviye geçebildiğiniz Candy Crush Saga da bunlardan birisi. Bir dönem insanların saatlerce telefona kilitlenmelerine neden olan yapım, King tarafından piyasaya sürülmüştü.

King, Candy Crush Saga’nın ardından seriye birkaç yeni oyun daha ekledi. Ardından Farm Heroes Saga, Pet Rescue Saga, Bubble Witch gibi klasik platform oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu kez farklı bir yola giderek RPG (Role-playing game, rol yapma oyunu) türüne adım atan firma, Knighthood isimli yeni mobil oyununu Android ve iOS için piyasaya sürdü.

King’in yeni ve ücretsiz RPG oyunu Knighthood:

Oyunda Rage Knight isimli karakterlere hayat veriyoruz. RPG türünün lider örneklerinden The Witcher’da olduğu gibi, bu karakter ile girdiğimiz dünyadaki tercihler, hikaye akışı tamamen bize bağlı olarak değişebiliyor. Üstelik oyundaki diğer oyuncular, çevrimiçi olarak bağlandıklarından dolayı rol yapma dinamikleri çok daha gerçekçi bir hale geliyor. Çünkü bilgisayarlar tarafından yönlendirilen değil, gerçek oyuncular tarafından yönlendirilen karakterlerle etkileşim kuruyoruz.

Knighthood’un dünyasında mücadele etmemiz gereken düşmanlar ise yine diğer gerçek oyuncular. Ayrıca karşımıza sık sık karanlık bir güç tarafından kontrol edilen yaratıklar ve canavarlar da çıkıyor. Söz konusu karanlık güç ise mücadele ettiğimiz dünyadaki kötü tarafı temsil eden Lord Karnon. Oyundaki asıl savaşımız da kendisinin karanlık güçlerine karşı. Bu mücadele sırasında diğer Knighthood oyuncularıyla ya da arkadaşlarımızla birlikte hareket edebiliyoruz.

Elbette çoğu RPG oyununda olduğu gibi Knighthood’a başlarken kendi karakterimizi özelleştirebiliyoruz. Kıyafetler, eşyalar ve silahlar oyunda ilerledikçe çeşitleniyor, savaşlardaki elimizi güçlendiriyoruz. Fantastik bir dünya da yer aldığımız için de özelleştirme konusunda pek çok seçenek sunuluyor. Elbette özel güçler de buna dahil.

Knighthood Android - iPhone (iOS) indir: