Kobe Bryant’ın Ölümü İle İlgili Atılan Tweet Sahte Çıktı

Kobe Bryant’ın hayatını kaybetmesinin ardından hortlayan, 2012 yılında atıldığı iddia edilen bir tweette Bryant’ın helikopter kazasında öleceği öngörülüyordu. Yapılan araştırmalar ise tweetin sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Kobe Bryant’ın bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Kazanın ardından yeniden hortlayan, 2012 yılında atılmış olan bir tweet, büyük ses getirmişti.

Dotnoso kullanıcı isimli bir Twitter kullanıcısı, attığı bir tweetle Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini iddia ediyordu. Bryant’ın dün bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bu tweet, bir anda binlerce insanın dikkatini çekti.

Ancak yapılan bir araştırma, Dotnoso isimli kullanıcı tarafından 3 Kasım 2012’de atıldığı görünen tweetin sahte olduğunu ortaya çıkardı. Bryant’ın ölümü ile ilgili kehanet bildiren tweetin altında yer alan Carbon v.2.5 isimli istemci, Dotnoso’nun foyasının ortaya çıkmasını sağladı.

Bir Twitter kullanıcısının yaptığı araştırma, Carbon yazılımının 2.versiyonunun 2014 yılında yayınlandığını, 2,5 isimli versiyonun ise 2017 yılında yayınlandığını ortaya çıkardı. Daha da önemlisi Carbon v.2.5, geçmiş zamanlı tweetler atmak için kullanılıyordu. Yani kullanıcılar, bu istemci üzerinden attıkları tweetleri, geçmişte atılmış gibi düzenleyebiliyorlar.

Dotnoso isimli Twitter kullanıcısı da, büyük sayılarda etkileşim elde etmek için Carbon v.2.5 isimli uygulamayı kullanmış. İnternette hakkında çok az bilgi bulunan bu uygulamanın, insanları bu şekilde kandırmak için kullanılması sosyal medyada tepki uyandırdı.