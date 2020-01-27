NBA 2K20, Kobe Bryant'a Oyunun Giriş Ekranından Veda Etti

Popüler basketbol oyunu NBA 2K20, dün akşam Kaliforniya’da geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ile birlikte hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ı anmayı ihmal etmedi. 18 Kez All- Star seçilme başarısını gösteren ikonik basketbolcu, 41 yaşındaydı.

Los Angeles Lakers’ın sembol oyuncularından Kobe Bryant, dün akşam saatlerinde Kaliforniya’da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. İkonik ismin yanında, kendisi gibi basketbolcu olan 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore Bryant da bulunuyordu.

Dünyanın bir numaralı basketbol oyunu olan NBA 2K20, henüz 41 yaşındayken sevdiklerine veda eden Bryant’ı anmayı ihmal etmedi. Oyunun başlangıç ekranına efsanevi ismin doğum ve ölüm tarihlerinin yazdığı siyah beyaz bir fotoğrafını yerleştiren 2K Sports, bizi hala inanmak istemediğimiz bu gerçekle yüzleştiriyor.

NBA 2K20'nin giriş ekranındaki Kobe Bryant'a veda görseli

Kariyeri boyunca beş kez NBA şampiyonu olan ikonik basketbolcu, NBA 2K10’un kapak yıldızıydı. Oyunda mevcut olan her Bryant versiyonu, en çok sevilenlerden biri oldu. Bu trajediyi basketbol, ​​spor ve tüm dünya üzerindeki etkisini kelimelere dökmek gerçekten çok zor. Dünyadaki milyonlarca insanın kalbine dokunan Bryant, bir jenerasyona basketbolu sevdiren isimdi.

Kobe Bryant, 2016 yılında çok sevdiği basketbola veda etmişti

Yalnızca atlet olarak değil, kişisel yaşamıyla da hemen herkesin saygısını kazanan NBA efsanesi, artık aramızda değil. Çok sevdiği kızı Gianna ile hayata gözlerini yuman Bryant, artık yalnızca hatıralarımızda yaşayacak. Kobe, hayatını kaybetmeden önceki gece, 33 bin 644 sayı ile tüm zamanların en skorer üçüncü ismi olarak kendisini geçen Lebron James'i Twitter’dan tebrik etmişti.

20 yıllık kariyeri boyunca imkansız denilen pek çok şeyi başaran Bryant, 18 kez NBA All-Star organizasyonunda yer aldı. Los Angeles Lakers ile tam beş defa şampiyonluk kazanan sembol isim, onun gibi olmak isteyen milyonlarca sporcuya ilham kaynağı olmuştu.