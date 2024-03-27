Elon Musk, X'in yapay zekâ sohbet botu Grok'un bu haftadan itibaren tüm premium abonelerin kullanımına açılacağını duyurdu.

Mart ayının başlarında Elon Musk'ın xAI'ın Grok adlı büyük dil modelini açık kaynak kodlu hâle getirmesinin ardından, Grok'un ne zaman X'in tüm premium kullanıcılarına açılacağı merak konusu olmuştu. Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımla Grok'un bu haftadan itibaren premium üyeler tarafından da kullanılabileceğini açıkladı. Daha önce Grok'u yalnızca Premium+ aboneleri kullanabiliyordu.

X'in bu hamlesi firmaya iki farklı açıdan avantaj sağlayabilir. Öncelikle Grok'u kullanmak isteyen kullanıcıların premiuma geçmesi, X'in istediği ücretli abone sayısı artışını destekleyecektir. Ayrıca Grok'un kullanıcı sayısı arttıkça da xAI, OpenAI'ın ChatGPT'si veya Anthropic'in Claude'ı ile rekabet edebilir. X'in son dönemde kullanıcı sayısında azalma görüldüğü belirtilmişti. Geçen yılın şubat ayına kıyasla bu yılın şubat ayında platformun kullanıcı sayısı %18 azaldı. Grok, platformu bırakan insanların geri dönüşünü de destekleyebilir.

Grok, kaçan kullanıcıları geri getirebilir...

Musk'ın reklamverenler ile olan kavgası da platformu etkiliyor. Sensor Tower'a göre, 2022 yılından bu yana platformda reklam veren en büyük 100 müşteriden 75'i Musk döneminde reklam vermeyi bıraktı.

Elon Musk'ın açıklamasına baktığımızda orta seviye ödeme yapan kullanıcılar diyebileceğimiz premium kullanıcıların Grok kullanabileceğini görüyoruz. Tüm X kullanıcılarına özelliğin ne zaman açılacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Grok'un diğer sohbet botları için "tabu" olan konularda da cevap verebildiği biliniyor.