KoçSistem, Türkiye'nin En Değerli Bilişim Markası Seçildi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en değerli 100 markasını açıkladı. Listede 41. sırada kendin yer bulan KoçSistem, ayrıca Türkiye'nin en değerli bilişim markası oldu.

İngiltere merkezli bağımsız bir marka değerlendirme şirketi olan Brand Finance geçtiğimiz günlerde, her sene olduğu gibi 2020 yılının en değerli 100 Türk markasını açıkladı. Türk Hava Yolları'nın 1.975 milyar dolarlık marka değeriyle birinci olduğu listeye bu yıl ilk defa 41. sıradan giriş yapan KoçSistem, 90 milyon dolarlık marka değerine sahip. Ayrıca Türkiye'nin en değerli bilişim markası olan KoçSistem, bu sene kuruluşunun 75. yılını kutluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede ve açıklamalarda bulunan KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, Türkiye'nin uluslararası teknoloji şirketi olarak KoçSistem'in iş ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümleri hayata geçirerek ve Türkiye'nin dijital dönüşüm alanındaki atağına katkıda bulunarak bu başarıyı elde ettiklerini belirtti.

Evren Dereci'nin konuyla ilgili yaptığı diğer açıklamalar:

Evren Dereci KoçSistem'in elde başarı ve şirketin 75. yılı hakkında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin teknoloji markası olarak finans, telekomünikasyon, perakende, enerji, dayanıklı tüketim, otomotiv, kamu, sigorta ve daha birçok farklı sektörün dijital dönüşümüne yaptığımız katkılarla 75 yılı geride bıraktık. İş ortaklarımıza sunduğumuz çözümlerle hızla dijitalleşen küresel pazarlara uyum sağlamayı hedefleyen markaların dijital dönüşüm ortağı olmaya devam ediyor; KoçSistem markasına yaptığımız yatırımları büyütürken geleceğin teknoloji trendlerine yönelik yatırımlarımızı da aynı oranda artırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye ekonomisinin ve toplumumuzun gelişimini sağlayacak, ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sunacak projeleri hayata geçiriyoruz."

Firmanın önemli parçalarından KoçDigital hakkında da konuşan Evren Dereci, yeni girişimler ve projeler konusunda ilgi çekici ifadeler kullandığı açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bugün KoçSistem'in %100 iştiraki ve dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketlerinden Boston Consulting Group (BCG) iş birliğiyle faaliyetlerini yürüten şirketimiz KoçDigital, yeni nesil teknoloji şirketi olarak Türkiye ve bölgemizdeki pazar hedeflerimize ulaşmada önemli rol oynuyor. TechSquare Girişimcilik Platformumuz ile KoçSistem’in odak iş alanlarında ürün ve çözümleri olan girişimlere destek veriyor; girişimcilik ekosisteminde yenilikçi iş birlikleri geliştiriyoruz. Kurumsal vatandaşlık vizyonuyla sağlıklı teknoloji kullanımını teşvik eden Aile Saati projemizle ekran bağımlılığının önüne geçmeye çalışıyoruz."

Brand Finance'ın KoçSistem'i 'Türkiye'nin En Değerli Bilişim Markası' olarak seçmesi konusunda çalışma arkadaşlarına, müşterilere ve iş ortaklarına teşekkür eden Dereci "Bu, ortak bir başarıdır" ifadesini kullandı.