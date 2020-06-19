Turkcell, İnteltek'teki hisselerinin tamamını Intralot'a devretmek için Rekabet Kurumu'na yaptığı başvurunun onaylandığını duyurdu. Böylece Turkcell ve Yunan devi Intralot arasındaki İnteltek ortaklığı sona erdi.

Turkcell, toplamda %55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji'deki payların tamamının Intralot Iberia Holding'e devrine ilişkin Rekabet Kurulu onayı aldığını bildirdi. Şirket, sahibi olduğu İnteltek hisselerini Yunan devi Intralot'a devretmek için geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.

Turkcell ocak ayında spor bahis oyunları işletmecisi İnteltek'teki payının diğer ortak Intralot'a satışı için bağlayıcı ön sözleşme imzalamıştı. GSM şirketi, yaptığı açıklamada çoğunluk hissesine sahip olduğu İnteltek'teki paylarının tamamının Intralot Iberia Holding'e devri için onay aldığını duyurdu. Böylece Turkcell ve Intralot arasındaki ortaklık sona ermiş oldu.

Turkcell, sahibi olduğu İnteltek hisselerinin tamamını devrediyor

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, "Turkcell Bilişim Global Bilgi ve Turkcell Satış ve Dijital'in toplamda yüzde 55'ine sahip olduğu İnteltek’deki paylarının tamamının Intralot Iberia Holding’e devrine yönelik işlem için Rekabet Kurulu onayı alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Intralot, Turkcell'in sahibi olduğu payları, İspanya'daki Intralot Iberia Holding SAU şirketi aracılığıyla devralacak.

İnteltek, Türkiye'de 15 yıl boyunca sürdürdüğü spor müsabakalarına dayalı bahis oyunu yürütme imtiyazını geçtiğimiz yılın şubat ayında sonuçlanan ihaleyle Demirören Holding ve ABD'li Scientific Games ortak girişimi olan Şans Girişim'e kaybetmişti. Turkcell'in ihaleye ilişkin itirazları ise dikkate alınmamıştı.

Diğer yandan Türkiye Varlık Fonu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla Turkcell hisselerinin yüzde 26.2'si satın aldığını belirtmişti. Satışın gerçekleşmesiyle birlikte Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük ortağı oldu.