Ödüllü Kodlama Yarışması AlgoHack2021, 29 Mayıs’ta Başlıyor

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek ‘AlgoHack2021’ kodlama yarışması, Türkiye’nin dört bir yanından kodlama yeteneklerini test etmek isteyen katılımcıları ağırlayacak. Hem dereceye girenlere hem de çekilişlere katılanlara farklı ödüllerin dağıtılacağı etkinlik, çevrimiçi olarak 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Pandemi döneminde çevrimiçi olarak katılmanın mümkün olduğu etkinliklerden bir diğeri, bu hafta sonu kodlama meraklıları için düzenleniyor. Google Developer Groups Konya ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilişim Topluluğu’nun ortak olarak düzenlediği kodlama yarışması ‘AlgoHack2021’, hem programcılık yeteneklerini sınamak hem de çekiliş ve yarışmalarla verilecek ödülleri kazanmak isteyenleri bünyesine çağırıyor.

Farklı programlama dillerinde düzenlenecek yarışmalarda dereceye giren 3 kişiye, aynı zamanda yarışmada belli bir aşamaya ulaşan 25 kişiye ve çekiliş talihlilerine birçok hediye verilecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan etkinlik, katılımcı kabul ederken herhangi bir sınır koymayacak.

Etkinliğe herkes katılabilecek

Okul içi ve okul dışı etkinliklerini sürdüren Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilişim Topluluğu ve Google Developer Groups’un Konya kolunun ortak olarak düzenlediği AlgoHack2021, kodlama konusunda iddialı katılımcıları ağırlayacak. 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek yarışmalara her yaş grubundan, şehirden ve eğitim seviyesinden katılım sağlanabilecek.

Katılımcılar, yarışma içerisinde saygın akademisyenler tarafından oluşturulan soruları favori programlama dilinde yanıtlayacak. En kısa sürede en nitelikli sonuçları ortaya koyan katılımcılar, yetkililer tarafından seçilecek.

Ödüller ve katılım

Yarışmanın sonunda birinciye Rampage KM-404 Klavye Mouse Kulaklık Seti, ikinciye Eastpak Morius Sırt Çantası + Eastpak kalemlik; üçüncüye ise Xiaomi Mi Band 5 hediye edilecek. Bunun dışında ikinci etaba ulaşan 25 katılımcıya ve çekilişle seçilen 5 kişiye ‘swag paketi’ verilecek. Unikuni’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek çekilişte ise 1 kişiye Xiaomi Earbuds verilecek. Bunların yanında etkinliğe katılan herkes, elde ettikleri başarıya göre katılım ya da başarı sertifikasına sahip olacak.

AlgoHack2021, 29-30 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek. Etkinliğe katılmak ve hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.