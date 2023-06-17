Hiper otomobil Koenigsegg Regera ile yeni bir dünya rekoru kırıldı. 0-400-0 km/s testi denemesi, sadece 28,81 saniyede tamamlandı. Rekorun önceki sahibi, bir ay önce unvanı kazanan Rimac Nevera'ydı. Nevera, aynı süreci 29,94 saniyede tamamlamıştı.

Yaklaşık bir ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Rimac Nevera isimli otomobilin bir günde 23 hız rekoru kırdığından bahsettik. O rekorlardan bir tanesi de 0-400-0 km/s süresiydi. Süper otomobil, girdiği testi sadece 29,94 saniyede tamamladı. Ancak Rimac Nevera, bu rekoru uzun süre elinde tutamadı. Yeni rekorun sahibi Koenigsegg Regera oldu.

İsveç'te bulunan Örebro Havalimanı'ndaki piste çıkan Koenigsegg Regera, 0'dan 400 km/s hıza ulaşıp, ardından da tamamen durdu. Tüm bunlar, sadece 28,81 saniyede tamamladı. Hal böyle olunca rekorun yeni sahibi Koenigsegg Regera oldu. Regera, Nevera'ya 1,13 saniye fark atmayı başardı.

Karşınızda yolların yeni kralı Koenigsegg Regera!

İlk kez 2015 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Koenigsegg Regera, gerçek bir süper otomobil. Araçta, bir içten yanmalı motora tam 3 adet elektrik motoru eşlik ediyor. Toplamda 1500 beygir gücündeki otomobilin sadece elektrik motorları bile 700 beygir gücünde. Aracın çift turbolu V8 motorunun 1280 Nm tork üretebildiğini de belirtelim. Koenigsegg Regera, bugüne dek gördüğünüz tüm otomobillerden çok daha hızlı bir makine. Bugüne dek sadece 80 adet üretilen Regera, en son 2022'de teslimat yaptı.

Koenigsegg Regera ile kırılan dünya rekoruna ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz:

Ancak Koenigsegg Regera'yı geçecek bir otomobil var: Koenigsegg Jesko Absolut!

Koenigsegg, birkaç yıldır "Jesko Absolut" olarak isimlendirdiği bir otomobil üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Savaş uçaklarından ilham alınarak tasarlanan bu hiper otomobil, markanın bugüne kadarki en hızlı otomobili olarak tarihe geçecek. 1600 beygirlik eşi benzeri görülmemiş bir motor ile donatılan otomobil, tahminlere göre 500 km/s hızı görebilecek. Marka, Jesko Absolut ile aynı testi yaptığında, Regera'nın rekorunun kırıldığını duyacağız. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değil.

Koenigsegg Jesko Absolut ile ilgili detaylı bilgi için: