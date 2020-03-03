Koenigsegg, şu ana kadar şirket tarafından üretilen en hızlı araç olan Jesko Absolut'un tanıtımını yaptı. Maksimum hızı açıklanmayan model, Corona virüsü salgını nedeniyle internet ortamında tanıtıldı.

Koenigsegg, yaklaşık bir yıl önce standart modelini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtırken otomobilin 490 km/sa hıza kadar ulaşabilen yeni bir versiyonunu planladığını duyurmuştu. Cenevre'deki fuarın bu sene Corona virüsü nedeniyle iptal edilmesine rağmen İsveçli otomotiv devi, büyük sürprizini paylaşmaktan geri durmadı.

Adı Jesko Absolut olan yeni model, internet ortamında tanıtılırken aracın ulaşılabileceği en yüksek hızı paylaşılmadı. Şirket, Jesko Absolut'un şimdiye kadar üretilmiş en hızlı Koenigsegg aracı olduğunu iddia ederken yeni modelden "İnanılmaz derecede hızlı" ve "Olağanüstü hızlara çıkabilen" bir araç olarak bahsetti. Yeni aracın, Bugatti Chiron Super Sport 300+'ın çıktığı 490 km/sa hızdan daha fazlasına ulaştığı düşünülüyor.

Yüksek beygir gücü:

Jesko Absolut'un başarısının temelinde çift turbolu 5,0 litre V8 motor yatıyor. Bu motor, normal benzinle 1.280 beygir gücü ve 1.000 Nm tork üretiyor. E85'e geçildiğindeyse motor 1.600 beygir gücüne ve 1.500 Nm torka ulaşıyor.

Jesko Absolut, 0,278 gibi etkileyici bir sürtünme katsayısına sahip. Otomobilin maksimum bastırma gücüyse 1.400 kilogram. Bu noktaya gelebilmek için aerodinamik analizlere 3.000 saatin üzerinde zaman harcanmış.

Otomobilin tasarım ve mühendislik kısımlarının tamamlanmasıysa 5.000 saatten fazla sürmüş. Bu, standart Jesko için şirketin harcadığı süreden daha fazla. Aracın boş ağırlığı 1.320 kilogram olarak ölçülürken bunu sağlayan şey karbon fiber monokoktan oluşan hafif yapı.

0/400/0 km/sa testinde rekor, bir kez daha Koenigsegg tarafından kırılmıştı. Koenigsegg, yeni rekorunu 'Regera' modeliyle kırmayı başarmıştı. Regera'nın 0/400/0 km/sa süresi ise 31,49 saniyeydi. Koenigsegg, Cenevre Otomobil Fuarı'na Mission 500 konseptiyle 500 km/sa hız barajını aşmayı hedefleyerek katılmayı planlıyordu.