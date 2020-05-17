Hideo Kojima tarafından kurulan, Metal Gear Solid ve geçtiğimiz yıl çıkan Death Stranding oyunları ile tanınan Kojima Production'ın kurucu üyelerinden Ken-Ichiro Imaizumi, söylentilere göre şirketi terk edip Tencent'in Avrupa birimine katıldı.

Metal Gear Solid serisi ve 2019 yılında çıkan Death Stranding ile bilinen, oyun dünyasının tanınan ismi Hideo Kojima, yaptığı oyunlar ve verdiği röportajlar ile adından sık sık bahsettirmeyi başarıyor. Hikâyeyi ön plana çıkaran oyunlarıyla meşhur olan Kojima, sadık ve büyük bir oyuncu kitlesine sahip durumda.

Geçen nisan ayında da Kojima, İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA'nın oyun ödülleri kategorisinde BAFTA Bağlılık Ödülü'ne layık görülmüştü. Yeni oyun tasarladığını geçtiğimiz aylarda duyuran ve aynı zamanda manga ile anime sektöründe de yer almak istediğini belirten röportajlarının ardından bugünlerde Kojima'nın şirketi Kojima Productions'ın ismi, değerli bir çalışanını kaybetme haberleri ile anılıyor.

Ken-Ichiro Imaizumi, Metal Gear Solid ve Death Stranding üzerinde çalışmıştı

Geçtiğimiz günlerde, VGC'de yayınlanan bilgilere göre; Hideo Kojima ile 20 yıllık ortaklığın ardından Metal Gear Solid'in de yapımcısı olan Ken-Ichiro Imaizumi, şirketle olan ilişiğini kesti. 2001 yılından çıkan Sons of Liberty ile birlikte bugüne kadar çıkan bütün Metal Gear Solid oyunlarında yer alan Ken-Ichiro Imaizumi, ayrıca Death Stranding üzerinde de çalışmıştı.

Hali hazırda ne Kojima ne de Ken-Ichiro Imaizumi tarafından resmi bir açıklama gelmese de Ken-Ichiro Imaizumi'nin, Çin'in en büyük bilişim şirketlerinden biri olan Tencent'in Amsterdam ofisine geçtiği düşünülüyor. Kojima ile birlikte geçirdiği 20 yıl ve katkıda bulunduğu oyunlar göz önünde bulundurulduğunda Ken-Ichiro Imaizumi'nin ayrılışı şirkette büyük bir yaraya yol açacak gibi duruyor. Sadece oyun üzerinden değil, ayrıca film ve anime sektörü ile de yoluna devam etmek isteyen Kojima'yı bu ayrılışın nasıl etkileyeceğini hepimiz ilerleyen günlerde göreceğiz. Kojima Productions, yakın zamanda taze kan arayışına girebilir.