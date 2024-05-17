Kol ve bacak kıllarımızı kestiğimizde sanki belirli bir sınır koyulmuşçasına uzar değil mi? Ancak iş saçlarımıza geldiğinde sürekli uzamaya devam ederler. Peki ama neden?

Yoksa bahsettiğimiz durum, sadece estetik bir tesadüf mü ya da arkasında daha karmaşık biyolojik mekanizma mı var?

Aslında vücudumuzdaki bu farkın, oldukça ilginç bilimsel açıklaması var...

Saçlarımız, belirli döngüler hâlinde uzar.

Bu döngüler, saç foliküllerinin hücre birikimi ile başlar ve saç telleri oluşur. Kafa derimizdeki saçlar, kan dolaşımı ile beslenerek büyür ve her ay yaklaşık 1.27 santimetreye kadar uzar.

Ancak bu uzama süreci, sonsuza kadar sürmez. Saçın uzama aşaması olan anajen fazı, genetik faktörlere bağlı olarak sadece birkaç yıl sürer.

Anajen fazı ne kadar uzun sürerse saçlar da o kadar uzun uzar. Bu faz, 2 ila 6 yıl arasında değişebilir.

Örneğin, 2 yıl süren anajen fazı sonunda saçlar yaklaşık 0.48 santimetre uzunluğunda olurken; 6 yıl süren fazda bu uzunluk, 3 katına çıkabilir.

Vücut kıllarımız ise başımızdaki saçlardan farklı olarak çok daha kısa anajen fazına sahiptir.

Vücudumuzdaki kılların büyüme döngüsü sadece birkaç hafta sürer. Bu nedenle kol ve bacak kılları, başımızdaki saçlar kadar uzun uzayamaz.

Başımızdaki saçların, bizi güneş ışınlarına karşı korumak veya teri gözlerimizden uzak tutmak gibi biyolojik bir amaca hizmet ettiği düşünülmekte.

Ancak kol ve bacak kıllarımızın böyle bir görevi olmadığından, onların uzun süre uzamasına gerek yok.

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