Konami, 4 Klasik Oyununu PC İçin Yayınladı

Konami, Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance ve Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra’yı PC için yayınladı. Ne yazık ki oyunların toplam maliyeti 244 TL'yi buluyor.

Japonya merkezli oyun şirketi Konami, dört klasik oyunu Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance ve Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra’yı PC’ye getirerek eskilere kısa bir dönüş yapmak isteyen oyuncuların beğenisine sundu.

1987 yılında oyunseverlerin karşısına çıkan Metal Gear, MSX2 bilgisayarlar için geliştirilen askeri bir aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkarken; Metal Gear Solid ise 1998 yılında PlayStation, PS3 ve Windows bilgisayar sahipleri için çıkış yapmıştı.

Bir Hideo Kojima oyunu olan Metal Gear Solid 2: Substance ise Kasım 2002’de oyuncularla buluşmuştu. Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra ise 1986 yılında çıkan Castlevania ile 1987 yılında çıkan Contra’nın bir araya geldiği özel bir koleksiyon olarak karşımıza çıkıyor.

Konami, beklenmedik bir şekilde dört oyunu da nispeten daha az popüler bir oyun mağazası olan GOG’da oyuncuların beğenisine sundu. Tabi GOG’un açılımının Good Old Games (Eski, Güzel Oyunlar) olduğunu unutmamak gerekiyor. Konami tarafından yayınlanan ve özellikle orta yaşlı oyunseveleri nostaljik bir havaya sokacak oyunları aşağıdaki bağlantıları kullanarak satın alabilirsiniz.