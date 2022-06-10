'#KontakKapatTürkiye' Etiketi Eyleme Dönüştü [Video]

Dünden beri Twitter'da gündem olan "#KontakKapatTürkiye" başlığı bugün eyleme dönüştü. Ülkenin dört bir yanından kontak ve yol kapatma görüntüleri geliyor...

Türkiye'de son dönemlerde en çok konuştuğumuz meselelerin başında akaryakıt fiyatları geliyor. Öyle ki gün aşırı gelen zamlar artık her zamda depo başına 1 liradan fazla etki etmeye başladı. Hatta geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde bu gece itibarıyla benzin ve LPG'ye zam geleceğine dair iddialar bulunduğunu da söylemiştik.

Fiyatlardaki artış ne zaman durur ve vatandaş ne zaman arabasına rahat rahat biner bilmiyoruz ancak geçtiğimiz gün Twitter'da gündem olan "#KontakKapatTürkiye" etiketi fiile dönüşmüş gibi görünüyor. Zira ülkenin farklı şehirlerinden yol ve kontak kapatma haberleri geliyor.

Mersin'den gelen bir görüntü:

#KontakKapatTürkiye başlığı bugün de Twitter gündeminde. Başlık altındaki paylaşımlara baktığımızda ise Mersin'de taksicilerin, Kütahya'da ise otobüsçülerin kontak kapattıklarını görüyoruz. Ayrıca Ankara ve Batman'da da benzer protestolar yapıldığı bilgisi geliyor. Resmi makamlarsa şu an için yaşanan olaylarla ilgili sessizliklerini koruyorlar.

Mersin'den gelen video:

Batman'dan paylaşılan video:

Sizin bulunduğunuz şehirde durum nasıl? Herhangi bir protesto var mı?