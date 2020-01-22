Zekanın ne kadar önemli olduğunu merak ediyorsanız, bu haberimizi dikkatli okuyun. Zira iki zekasından şüphe duyulamaz genç, buldukları taktik ile sesli konuşamadıkları bir ortamda sesli iletişim kurabiliyorlar. Gençler, taktiklerini TikTok üzerinden de tüm dünyaya duyurdular.

Akıllı telefon sektörünün gelişmesi ve internetin de yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımızdaki pek çok şey değişti. Ayrıca akıllı telefon sektöründe yaşanan gelişmeler, beraberinde kablosuz ürünlerin yaygınlaşmasına da neden oldu ve artık kullanıcılar, akıllı saat ve kablosuz kulaklıklara da ciddi bir ilgi gösteriyorlar.

Şimdi sizlere, fazlasıyla ilginç ancak bir o kadar da yaratıcı bir taktikten bahsedeceğiz. Bu taktik, özellikle de sınıf gibi rahatlıkla konuşamayacağınız ortamlarda tüm engellerin üstesinden gelerek rahatlıkla sesli iletişim halinde olmanızı sağlayacak. Söz konusu yöntem, ağzınızı bile açmadan sesli olarak iletişim kurmanıza yardımcı oluyor.

Söz konusu çılgınca fikir, sınıfta konuşmak isteyen öğrenciler tarafından keşfedildi ve son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından olan TikTok üzerinden dünyaya duyuruldu. Bu taktiğin aşamalarına geçmeden önce belirtmemiz gereken şey, bu fikri kullanabilmek için kablosuz kulaklık sahibi olmanız gerektiği. Yani eğer hem sizin hem de konuşmak istediğiniz kişinin birer kablosuz kulaklığı varsa, sizler de bu taktiği rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bu taktiğin çalışma prensibi ise şöyle; ilk olarak kablosuz kulaklıklarınızdan bir tanesini, konuşmak istediğiniz kişi ile değiştiriyorsunuz. Yani sizin kablosuz kulaklığınız arkadaşınızda, arkadaşınızın kulaklığı da sizde bulunuyor. Ardından da telefonunuzda kullandığınız bir çeviri uygulaması varsa onu, yoksa da Google ya da Yandex gibi şirketlerin sağladığı bir çeviri hizmetine erişiyorsunuz.

Yukarıdaki aşamaları tamamladıktan sonra da çeviri hizmetine söylemek istediklerinizi yazıyorsunuz. Söyleyeceklerinizi yazdıktan sonra da çevirme işlemi yapmadan sesli okuma özelliğinden faydalanıyorsunuz. Böylelikle çeviri hizmetinde bulunan robot, yazdıklarını okumaya başlıyor. Telefonunuz da kablosuz kulaklığınıza bağlı olduğu ve kulaklığınız da arkadaşınızda olduğu için, arkadaşınız yazdığınız şeyleri kulaklığı aracılığıyla dinliyor.

Bu basit ama etkileyici taktik, konuşmak müsait olmadığınız her yerde kullanılabilir. Sizlerle az sonra paylaşacağımız uygulama videosunda bulunan gençler, Apple'ın AirPods'larını kullanıyorlar ancak bu ürünlerin zorunlu olmadığını da açıkça söyleyelim. Hangi marka kablosuz kulaklık olursa olsun bu taktik; sınıf, sıkıcı toplantılar ve bir şeyi sesli söylemekten çekindiğiniz durumlarda kullanılabilir.

Sesli konuşmadan sesli iletişimi mümkün kılan taktiğin videosu