Akıllı Telefonların Pil Ömrünü Etkileyen 10 Önemli Faktör

Ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, eninde sonunda her telefon eskir ve telefonun pil ömrü kısalır. Bunun kısa sürede gerçekleşmesini önlemek için telefonun gücünü harcayan faktörleri öğrenmek işe yarayabilir. Bu faktörler, öğrenildiğinde kullanıcı tarafından daha kontrol edilebilir hale getirilebilir.

Telefon pil kapasiteleri son iki yılda oldukça arttı ve bu nedenle artık 4.000 mAh altında pile sahip bir akıllı telefon bulmak oldukça zorlaştı. Bunun nedeni akıllı telefonların insan yaşamında geri dönülmez bir yer elde etmiş olması ve bu cihazların insana yardım edemeyeceği alanların artık neredeyse mevcut olmaması oldu.

Ancak herkes akıllı telefonların yenisini almak zorunda değil. Yeni alınsa da bazı akıllı telefonların pili bir yıllık kullanımdan sonra günde birkaç kez şarj edilme ihtiyacı duyacak hale geliyor. Biz de buradan yola çıkarak telefonunuzun pil ömrünü etkileyen faktörleri derledik.

Pil boyutu

Pil ömrüne olan etkisi en bariz olan faktörle başlayalım: pilin kendisi. Telefon seçerken pilin kaç mAh gücünde olduğunu öğrenmek, şarj ettikten uzun süre sonraya kadar dayanabilen bir telefon elde etmenizi sağlayacaktır. Eğer çok fazla oyun oynamıyor, aktif şekilde sosyal medya kullanıyor ve bunun dışında arama, mesaj gibi günlük işlerinizi telefonunuzdan görüyorsanız 3.000 mAh gücündeki bir pil sizin için gayet yeterli olacaktır. Ancak bu pilin yeterli olmadığını düşünüyor ve ayrıca bol bol oyun da oynamak istiyorsanız, Samsung Galaxy Note10+ ve Huawei Mate 30 Pro gibi 4.500 mAh pil gücüne sahip telefonlar işinizi görecektir.

Ekran

Telefon ekranının pil ömrü üzerine 4 farklı alanda etkisi var. Bunlardan ilki ekranın boyutu. Daha büyük ekranlar görüntü sağlamak için daha fazla güç harcayacaktır. Sıradaki iki faktör ekranın çözünürlüğü ve yenileme hızı. Daha fazla piksele sahip yüksek çözünürlüklü ekranlar bu kadar detayı aydınlatmak için daha fazla güce ihtiyaç duyacaktır ve yenileme hızı ne kadar yüksekse işlem için harcanan fazladan enerji de bu kadar artacaktır. Ancak pil ömrü adına ekranınızda ayarlama şansına sahip olduğunuz bir durum da var. Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama göre tasarruf sağlayacak şekilde ayarlamak pil ömrünün uzamasında olumlu etki yaratacaktır.

Bağlantılar

Bağlantılar telefon gücünü harcayan en önemli faktörlerden biri. Bluetooth, mobil veri, Wi-Fi ve konum servisi gibi özellikleri gerektiğinde kullanmak, pil ömründe gözle görülür bir artış yaratacaktır. Bunların yanı sıra pili koruma konusunda önüne geçilemeyecek bir durum da bulunuyor. Telefonlar düzenli olarak sinyal gücünü denetler ve sinyal gücü iyi oldukça bu pil ömrü adına bir sorun teşkil etmez. Ancak sinyal gücü düşükse telefonunuz güçlü sinyal elde edene kadar sürekli sinyal denetlemesi yapar ve bu oldukça fazla güç harcar. Bunun önüne geçebilmek için yapabileceğiniz tek şey, zaten sinyal alamayacağınızı bildiğiniz, şehirden uzak yerlerde telefonunuzu uçak moduna almaktır.

Yonga seti

Pil ömrü üzerinde büyük etkiye sahip yonga setleri her sene daha hızlı ve daha az enerji harcayan hale geldikleri için aslında bu konuda yapmanız gereken bir şey yok. Uzun pil ömrü sağlamak için yapmamanız gereken şeyse ‘Root’ işlemi sonucunda telefonunuzun işlemci hızıyla oynamaktır.

Kamera

Kamera kullanımı sırasında hem telefonun ekranı hem de işlemcisi oldukça güç harcar. Bazı telefonlarda kamera kullanımı sırasında ekran parlaklığı daha da artar. Ayrıca eğer üçlü çekim ya da gece görüş gibi özellikler kullanılırsa kameranın telefon pilinden harcayacağı güç daha da artacaktır.

Diğer donanımlar

7

Aslında telefona dahil bütün donanım parçaları telefonun pilinde bulunan güçten az da olsa faydalanır. Örnek olarak Google’ın Pixel 4 serisinde kullandığı, devamlı olarak el sinyalleri algılayan Soli yongası ya da Moto X’te bulunan ve sürekli sesli komut alan ek işlemci, telefonun gücünü harcayan donanım ögelerine örnek gösterilebilir. Ayrıca düşündüğünüzün aksine hoparlör ve titreşim motoru; bildirim ve arama aldığınızda, video oynattığınızda, oyun oynarken ya da bazı gerekli uygulamaların kullanımında çalışır ve telefon pilinden sürekli olarak güç alır.

Sıcaklık ve kullanım süresi

Bir pil yeni alındığında ve oda sıcaklığında çalıştığında en iyi şekilde performans gösterir. Ancak telefonlar kullanım sırasında işleme göre ısınır ve zaman da durdurulamaz bir olgudur. Bu iki faktör eninde sonunda pili etkiler. Bu durumu ertelemek için güneşli bir günde telefonunuzu arabada bırakarak şarj etmek gibi eylemlerden kaçınabilirsiniz.

Aktif uygulamalar

Bazı uygulamalar diğerlerine göre çok daha fazla güç harcar. Örneğin Snapchat hem kamera, hem konum servisi, hem de yüklü miktarda veri kullanmasıyla bir tarayıcı ya da hesap makinesinden çok daha fazla güç harcar. Bunu azaltmak için bazı uygulamaları kullanmadığınız zaman devre dışı bırakabilir, herhangi bir optimizasyon uygulaması kullanabilirsiniz.

Pasif uygulamalar

Telefonunuzun ekranı kapalıyken bile güç harcayan bazı uygulamalar vardır. Bunlara örnek olarak podcast ve müzik oynatıcıları gösterilebilir. Ancak bu tip uygulamalar oldukça optimize edilmiş durumdalardır ve saatlerce müzik ya da podcast dinleyebilmek için geliştirilmişlerdir. Torrent uygulamaları, hava durumu uygulamaları ve bazı sağlık uygulamaları da belli miktarda güç harcayan pasif uygulamalardandır ancak bunlar sürekli olarak birlikte çalışmadığı ve gerekli ayarlamalar yapıldığı takdirde telefonunuzun pil ömrünü yüksek miktarlarda kullanmazlar.

İşletim sistemi ve arkada çalışan uygulamalar

Telefonun pili açısından en önemli yazılım olan işletim sistemi, telefonun pil ömrünü farklı şekillerde hem harcayıp hem de koruyabilir. Güncel Android ya da iOS sürümü kullanmak optimizasyon iyileştirmelerinden geri kalmayarak güç tasarrufu elde etmenizi sağlayacaktır.

Arkada çalışan uygulamaları konusuna gelirsek aslında bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. ‘Root’ işlemi görmüş cihazlarda bile işletim sisteminin işleyişini değiştirerek doğrudan bu uygulamalara etki etmek mümkün değil. İşletim sistemi zaten bu görevi kendisi üstlenmekte. Sadece buna yardımcı olmak için telefonunuzu güç tasarrufu modunda çalıştırmak gereksiz uygulamaların işlemini durdurabilir.