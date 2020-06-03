Konya’da bir lise öğrencisi, COVID-19 salgınına dair verilerin gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesini sağlayan bir internet sitesi kurdu. Sadece bir haftadır hizmet veren site, şimdiden 150 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 18 yaşındaki Burhan Talha Özdemir’in, yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’un dünya genelindeki anlık takibinin yapılabilmesi amacıyla kurduğu internet sitesi, kısa zamanda büyük bir ilgi gördü.

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, söz konusu internet sitesi sadece açıldıktan sonraki bir haftada 150 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Siteyi COVID-19 ile mücadelede tüm insanlığa yardımcı olabilmek amacıyla kurduğunu söyleyen Özdemir, "Kurulan sitenin adı 'viruslivemap.com.' Buraya girdiğiniz zaman koronavirüsten ne kadar kişinin vefat ettiğini, kaç kişinin hastalıktan kurtulduğunu, kaç kişinin hala hastanede tedavi gördüğünü anlık olarak takip edebiliyorsunuz” dedi.

Konyalı gencin kurduğu COVID-19 takip sitesi, beklenmedik bir şekilde çok ziyaret ediliyor

Koronavirüs salgınının dünyadaki seyrine ilişkin en taze bilgilere site üzerinden ulaşılabileceğini belirten 18 yaşındaki lise öğrencisi, rakamların tamamının Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerinden alınarak siteye aktarıldığını ve sürekli güncel tutulduğunu ifade etti.

"Öncelikle amacım insanların gerçek bilgiyi görmeleri ve bu virüse karşı ona göre hareket etmeleri” diyen Özdemir, siteyi kuralı yaklaşık bir hafta olmasına rağmen, ziyaretçi sayısının 150 bini geçtiğini söyledi. Siteye sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden COVID-19 ile ilgili bilgi almak için girenler olduğuna dikkat çeken Özdemir, özellikle ABD, Çin ve Rusya'dan büyük bir trafik geldiğini aktardı.

"Reklam almayı düşünmüyorum. Asıl hedefim insanlara fayda sağlamak"

Kurduğu siteye para karşılığında reklam vermeyi düşünmediğini, bu süreçteki asıl hedefinin insanlara fayda sağlamak olduğunu belirten Konyalı genç, sitenin fikir ve tasarım aşamasının beş gün sürdüğünü ifade etti. Bu süreci bazı arkadaşlarından destek alarak tamamladığını paylaşan Özdemir, “Şu anda İngilizce olarak hizmet veriliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda çeşitli dil seçenekleri eklenecek” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir an önce bitmesini dilediğini söyleyen Özdemir, “Görünüşe göre virüs uzun bir süre daha bizimle beraber olacağa benziyor. İnsanlar bu süre zarfında bilgiyi en doğru şekilde görmek isteyeceği için sitenin bir süre daha aktif bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi dostumuzun çalışma ve gayretini tebrik etmekle birlikte viruslivemap.com arayüzünün koronavirüs takibi siteleri için bir demo çalışması olan buradaki covtrack arayüzü ile aşırı benzerliğinin dikkat çekici olduğunu da söylemekte fayda var.