Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, köpek saldırılarının hangi koşullara göre değiştiğini artış gösterdiğini inceledi. Elde edilen sonuçlar, gelecekte daha fazlasıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

İnsanlarda suç oranlarının pek çok farklı çevresel etkene göre değişkenlik gösterdiği ve sıcaklık, hava kirliliği gibi etkenlerin suç oranlarını artırdığı biliniyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir grup araştırmacı 'Ya benzer bir durum köpeklerde de varsa?' diyerek bir araştırma yapmışlar ve elde edilen sonuçlar, insanlar ve köpekler arasında davranışsal bir paralelliğe işaret ediyor.

Köpekler sıcak ve güneşli günlerde daha saldırgan davranıyor;

Hastanelere yapılan toplamda 69.525 raporun incelenmesi ile elde edilen sonuçlar, sıcaklığın yüksek olduğu, güneşli ve UV radyasyonun yüksek olduğu günlerde köpek saldırılarının arttığını ortaya koydu. Ayrıca hava kirliliği oranının yüksek olduğu, ozon seviyesinin arttığı 'sisli' havalarda da köpeklerin ısırma ve saldırı davranışlarında artış tespit edildi.

2009-2019 yılları arasını kapsayan ve 8 farklı şehirden elde edilen verilerin tutarlılık sergilediği belirtildi.

Hava kirlenmeye, sıcaklıklar artmaya devam ediyor;

Bu da iklim krizinin ve çevre kirliliğinin negatif etkilerine 'saldırgan hayvan davranışlarının artması' maddesinin de eklenebileceği anlamına geliyor. Benzer günlerde aynı etkilerin insanlar için de var olduğunu düşünürsek, gelecekte gezegenimizde saldırgan canlı sayısının epey artacağını söylemek yanlış olmaz...