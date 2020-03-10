Araştırmaya Göre Köpeklerin Birçoğu Anksiyeteye Eğilimli

Finlandiya'da 13 binin üzerinde köpekle yapılan araştırmaya göre insanın en yakın dostu sayılan köpeklerin %70'i anksiyete belirtileri gösteriyor. Köpeklerin %32'sinde aşırı ses duyarlılığı varken bunların da %26'sı havai fişek sesinden korkuyor.

Köpeklerin tüm dünyada en popüler evcil hayvanlardan biri olduğuna şüphe yok. Sadık, eğlenceli, cana yakın ve insanın en iyi dostu olarak bilinen köpekler, tüm bu özelliklerinin yanı sıra önemli bir dertten muzdarip. Bu dert, bilimsel bir araştırmaya göre anksiyete. Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, köpeklerinin çoğunun anksiyete belirtileri gösterdiğini ortaya çıkardı.

Scientific Reports'ta yayınlanan; Milla Salonen ve meslektaşları tarafından yürütülen çalışmada, Finlandiya'da 264 farklı cinsten 13.715 evcil köpeğin davranışları analiz edildi. Köpek sahiplerinden 7 farklı anksiyete bağlantılı karakter özelliğinin bulunduğu bir anketi doldurmaları istendi. Bu yedi özellik şunlardı: gürültü duyarlılığı, genel korku, yüzey korkusu, dürtüsellik ya da dikkat eksikliği, kompulsif davranışlar, saldırganlık, ayrılık kaygısına bağlı davranışlar.

Birinci sırada aşırı sesten korku yer alıyor:

Köpek sahiplerinin verdiği cevaplardan oluşan anket sonuçlarını inceleyen araştırmacılar, köpeklerin %72,5'inin anksiyete benzeri davranışlar sergilediğini tespit etti. Köpeklerin %32'sinde aşırı ses duyarlılığı (mizofonya) görüldü. En az bir sesten korkan bu köpekler arasında birinciliği %26'yla havai fişek sesi aldı.

Köpeklerin %29'unda genel korku tespit edilirken %17'si başka köpeklerden, %15'i yabancılardan, %11'i de beklenmedik durumlardan korkuyor. En nadir görülen anksiyete bağlantılı davranışlarsa %14'le saldırganlık ve %5'le ayrılık korkusu bağlantılı davranışlar olarak karşımıza çıkıyor.

Araştırmacılar, aşırı ses duyarlılığının (özellikle gök gürültüsü), yükseklik ve yüzey (özellikle metal ızgaralar) korkularının yaş ilerledikçe arttığını da tespit ettiler. Daha genç köpeklerse sahiplerinden elde edilen verilere göre daha çok ayrılık korkusu bağlantılı davranışlar sergiliyor. Bunlar arasında ev zeminine idrar yapmak ve mobilyalara zarar vermek de yer alıyor. Genç köpeklerin yaşlılara nazaran daha dürtüsel olduğu da araştırmadan çıkan sonuçlar arasında.

Bütün bunların yanı sıra farklı köpek cinsiyetlerinin de farklı tepkiler gösterdiği tespit edildi. Erkek köpekler, saldırganlık ve dürtüsellik işaretleri göstermeye daha yatkınken dişi köpeklerse korku göstermeye daha eğilimli oluyor.