Kara Yolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Peki güncel fiyatlar nasıl oldu?

Kara Yolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni fiyat tarifeleri, bugün saat 00.00 itibarıyla geçerli oldu. Yani an itibarıyla az sonra paylaşacağımız köprü ve otoyolları kullanacaksanız, yeni fiyat tarifesi üzerinden ödeme yapacaksınız.

Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda hem Yap İşlet Devret türündeki özel otoyol ve köprülere hem de devletin yaptığı köprü ve otoyollara zam geldiğini görüyoruz. Peki yeni fiyatlar nasıl oldu?

Köprü ve otoyollardaki zamlı fiyatlar şöyle:

Köprü - Otoyol Eski Fiyat Yeni Fiyat Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 24 TL 33 TL 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 24 TL 33 TL Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL 70 TL Çanakkale Köprüsü 419 TL 585 TL Osmangazi Köprüsü 399 TL 555 TL İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu 134 TL 187 TL

*Tablodaki fiyatlar otomobiller içindir.

Eğer siz de şu sıralar bir yolculuk planlaması yapıyorsanız buradaki bağlantı üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesine gidebilir, tüm araç tipleri için güncel fiyatları görüntüleyebilirsiniz.