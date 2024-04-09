Norveç'in eşsiz fiyortları ve yemyeşil dağlık manzaraları bizler etkilerken, aynı zamanda bölgedeki ulaşımı da büyük bir oranda zorlaştırıyor. Norveç Hükümeti'de bu zorlukları yenmek için 47 milyar dolarlık bir proje üzerinde çalışılıyor.

Norveç; fiyortları, yüksek dağları ve doğal manzaraları ile öne çıkan bir ülkedir anccak bu muhteşem doğal güzellikler ülkenin batı kıyısında yaşayan insanlar için eziyete dönüşebiliyor. Örnek vermek gerekirse Kristiansand ile Trondheim şehirleri arasındaki 1,100 kilometrelik bie yol için yedi farklı feribot gerekiyor ve yaklaşık 21 saat sürüyor.

Bu durumlarla mücadele etmek isteyen Norveç Hükümeti ise 47 milyar dolarlık bir proje üzerinde çalışıyor. Hadi, hep beraber bu projeyi inceleyelim.

İlk olarak projenin amacına daha detaylı bakalım.

Norveç'in iddialı 47 milyar dolarlık Kıyı Otoyolu projesi, ülke tarihindeki en büyük altyapı girişimini temsil ediyor. Bu proje Norveç'in batı kıyısındaki muhteşem fiyortları ve dramatik manzaralarıyla ünlü bölgesini değiştirmeyi hedefliyor. Projenin amacı; bölgedeki hizmetlere erişimi iyileştirerek Norveç'in batı bölgelerinde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.

Bu kapsamlı proje; mevcut feribot geçişlerini tamamen ortadan kaldırarak, yerine bir dizi köprü ve tünel inşa ederek karayolu ağını kesintisiz hâle getirmeyi amaçlıyor​.

Projenin en dikkat çeken unusuru Rogfast tüneli.

Norveç'in 47 milyar dolarlık Kıyı Otoyolu projesi içerisinde öne çıkan en önemli yapısal harikalarından biri, Rogfast tünelidir. Bu tünel 26.7 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun ve en derin yol tüneli olma özelliğini taşıyacak ve Boknafjord ile Kvitsøyfjord gibi doğal engelleri aşarak, Bergen ve Stavanger şehirleri arasındaki mesafeyi 40 dakika kısaltacak.

2026 yılında tamamlanması planlanan bu dev yapı; 390 metre derinlikte inşa edilecek. Rogfast tüneli sadece bir ulaşım kolaylığı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin ekonomik gelişimine de önemli katkılar sunacak. Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Bergen ve Stavanger arasındaki ticaret ve turizm akışının daha da artması ve bölgedeki yaşam kalitesinin yükselmesi bekleniyor.

Peki projenin maliyeti neden bu kadar yüksek?

Norveç'in 47 milyar dolarlık Kıyı Otoyolu projesinin yüksek maliyeti öncelikle ülkenin zorlu coğrafyası ve mühendislik çalışmalarının karmaşıklığından kaynaklanıyor. Norveç'in batı kıyısı dünyanın en derin ve en uzun fiyortlarına ev sahipliği yapıyor. Bu durum da yolları, köprüleri ve tünelleri inşa etmeyi oldukça zor hâle getiriyor. Özellikle dünyanın en uzun ve en derin yol tüneli olması planlanan Rogfast tüneli gibi projeler, mühendislik alanındaki sınırları zorluyor. Bu da hem tasarım hem de inşaat aşamalarında yüksek maliyetleri beraberinde getiriyor.

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