Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Güney Kore'de binlerce Tesla sahibi, araçlarının menzilini yarı yarıya düşüren bir problemle karşı karşıya kaldı. Hükûmet, Tesla'yı tehdit ederek bu konuda bir şeyler yapmasını istedi.

Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, Güney Kore’de çok büyük bir problemle gündeme geldi. Yerel raporlara göre ülkedeki binlerce Tesla sahibi, araçlarının menzillerini yarı yarıya düşürerek onları kullanılamaz hâle getiren ve çok pahalı tamir ücretleri istenen bir sorun yaşamaya başladı.

Gittikçe büyüyen bu skandal, tüketicilerden büyük tepki görürken hükûmetin de dikkatini çekti. Yetkililer, şirkete sağlanan teşvikleri iptal edebileceklerini söyleyerek şirkete sert bir uyarıda bulundu.

Bir hata mesajı, aracın menzilini yarı yarıya düşürüyor

teal

Yaşanan sorunun detaylarına bakalım. Pil yönetim sisteminde meydana gelen bu problemde kullanıcılar “BMS_a079” adlı bir hata mesajıyla karşılaşıyor. Bu hata mesajı, otomobilin güvenlik modunu tetikliyor ve maksimum şarjı yalnızca %50’yle sınırlı hâle getiriyor. Bu da menzilin yarı yarıya azalmasını sağlıyor. Sorunun 4.351’den fazla Model 3 ve Model Y’yi etkilediği gelen bilgiler arasında.

Çoğunluğun 2021 model araçlar olduğu da bildirilmiş. O yıl Kore’de satılan tüm Model Y’lerin %22, Model 3’lerin ise %12’si bu sorunu yaşadığını bildirmiş. Bu da ne kadar geniş çaplı ve büyük bir problem olduğunu ortaya koyuyor. Tepki çeken bir diğer kısım ise Tesla’nın tamir yaklaşımı. Şirketin, gelen kullanıcıların çoğuna yeni bir batarya değil yeniden üretilmiş bataryalar taktığı aktarıldı. Bu da sorunun tekrar etmesine neden oldu. Ayrıca tamir ücretlerinin çok yüksek olduğu da bildirildi.

Tüm bu yaşananlar, halktan büyük bir tepki gelmesine yol açtı. 14 binden fazla insanın imzaladığı bir imza kampanyası başlatılırken tüketici koruma organizasyonları da Tesla’yı sorumluluk almaya çağırdı. Ülkedeki tüm kullanıcılar, sorunun üretim kaynaklı olduğunu düşünüyor ve Tesla’dan geri çağırma veya daha düzgün bir tamir hizmeti bekliyor. Neler olacağını zaman gösterecek.

Tesla, Türkiye'deki En Ucuz Model Y'ye Zam Yaptı: İşte Güncel Fiyatlar! Tesla, Türkiye'deki En Ucuz Model Y'ye Zam Yaptı: İşte Güncel Fiyatlar!
Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim