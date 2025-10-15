Kore'de Binlerce Tesla, Batarya Sorunu Yüzünden Kullanılamaz Hâle Geldi

Güney Kore'de binlerce Tesla sahibi, araçlarının menzilini yarı yarıya düşüren bir problemle karşı karşıya kaldı. Hükûmet, Tesla'yı tehdit ederek bu konuda bir şeyler yapmasını istedi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, Güney Kore’de çok büyük bir problemle gündeme geldi. Yerel raporlara göre ülkedeki binlerce Tesla sahibi, araçlarının menzillerini yarı yarıya düşürerek onları kullanılamaz hâle getiren ve çok pahalı tamir ücretleri istenen bir sorun yaşamaya başladı.

Gittikçe büyüyen bu skandal, tüketicilerden büyük tepki görürken hükûmetin de dikkatini çekti. Yetkililer, şirkete sağlanan teşvikleri iptal edebileceklerini söyleyerek şirkete sert bir uyarıda bulundu.

Bir hata mesajı, aracın menzilini yarı yarıya düşürüyor

Yaşanan sorunun detaylarına bakalım. Pil yönetim sisteminde meydana gelen bu problemde kullanıcılar “BMS_a079” adlı bir hata mesajıyla karşılaşıyor. Bu hata mesajı, otomobilin güvenlik modunu tetikliyor ve maksimum şarjı yalnızca %50’yle sınırlı hâle getiriyor. Bu da menzilin yarı yarıya azalmasını sağlıyor. Sorunun 4.351’den fazla Model 3 ve Model Y’yi etkilediği gelen bilgiler arasında.

Çoğunluğun 2021 model araçlar olduğu da bildirilmiş. O yıl Kore’de satılan tüm Model Y’lerin %22, Model 3’lerin ise %12’si bu sorunu yaşadığını bildirmiş. Bu da ne kadar geniş çaplı ve büyük bir problem olduğunu ortaya koyuyor. Tepki çeken bir diğer kısım ise Tesla’nın tamir yaklaşımı. Şirketin, gelen kullanıcıların çoğuna yeni bir batarya değil yeniden üretilmiş bataryalar taktığı aktarıldı. Bu da sorunun tekrar etmesine neden oldu. Ayrıca tamir ücretlerinin çok yüksek olduğu da bildirildi.

Tüm bu yaşananlar, halktan büyük bir tepki gelmesine yol açtı. 14 binden fazla insanın imzaladığı bir imza kampanyası başlatılırken tüketici koruma organizasyonları da Tesla’yı sorumluluk almaya çağırdı. Ülkedeki tüm kullanıcılar, sorunun üretim kaynaklı olduğunu düşünüyor ve Tesla’dan geri çağırma veya daha düzgün bir tamir hizmeti bekliyor. Neler olacağını zaman gösterecek.