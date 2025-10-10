Tesla, Türkiye'deki En Ucuz Model Y'ye Zam Yaptı: İşte Güncel Fiyatlar!

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'dan bir son dakika hamlesi geldi. Şirket, Türkiye'deki güncel fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Markanın internet sitesindeki yeni rakamlar, can sıkacak türden.
Ancak şunu hemen belirtelim; Tesla Model Y'nin üst donanım seçeneklerini satın almayı düşünüyorsanız şanslısınız. Çünkü zam, sadece "Arkadan Çekiş" isimli baz modelde yaşandı. Bu otomobil bugüne kadar 2.305.500 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Peki Tesla fiyatları nasıl değişti? En ucuz Model Y fiyatı ne kadar? Gelin detaylara bakalım...
Tesla Model Y zamlı fiyatları
|Versiyon
|Menzil
|Başlangıç Fiyatı
|Arkadan Çekiş
|500 km
|2.420.625 TL
|Long Range Arkadan Çekiş
|622 km
|3.225.240 TL
|Long Range Dört Çeker
|586 km
|3.998.400 TL
|Performance Dört Çeker
|580 km
|4.418.400 TL
Tesla Model Y opsiyon fiyatları (Ekim 2025):
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|20" Helix 2.0 Jantlar
|66.850 TL
|Long Range Arkadan Çekiş
|Özel Renk
|36.200 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Çeki Demiri
|40.380 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Siyah ve Beyaz İç Mekan
|36.200 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Geliştirilmiş Otopilot
|115.260 TL
|Tüm donanım seçenekleri
|Full-Self Driving Kabiliyeti
|228.480 TL
|Tüm donanım seçenekleri
