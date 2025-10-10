Tümü Webekno
Tesla, Türkiye'deki En Ucuz Model Y'ye Zam Yaptı: İşte Güncel Fiyatlar!

Tesla, Türkiye'de sattığı Model Y fiyatlarına zam yaptı. Ancak sadece baz modelin fiyatı yükseldi. Üst donanım seçeneklerinde ve opsiyonlarda zam yapılmadı. İşte güncel fiyatlar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'dan bir son dakika hamlesi geldi. Şirket, Türkiye'deki güncel fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Markanın internet sitesindeki yeni rakamlar, can sıkacak türden.

Ancak şunu hemen belirtelim; Tesla Model Y'nin üst donanım seçeneklerini satın almayı düşünüyorsanız şanslısınız. Çünkü zam, sadece "Arkadan Çekiş" isimli baz modelde yaşandı. Bu otomobil bugüne kadar 2.305.500 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Peki Tesla fiyatları nasıl değişti? En ucuz Model Y fiyatı ne kadar? Gelin detaylara bakalım...

Tesla Model Y zamlı fiyatları

Tesla Model Y’nin Türkiye Fiyatına Bir Kez Daha Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı

Versiyon Menzil Başlangıç Fiyatı
Arkadan Çekiş 500 km 2.420.625 TL
Long Range Arkadan Çekiş 622 km 3.225.240 TL
Long Range Dört Çeker 586 km 3.998.400 TL
Performance Dört Çeker 580 km 4.418.400 TL

Tesla Model Y opsiyon fiyatları (Ekim 2025):

Opsiyon Fiyatı Paket
20" Helix 2.0 Jantlar 66.850 TL Long Range Arkadan Çekiş
Özel Renk 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri
Çeki Demiri 40.380 TL Tüm donanım seçenekleri
Siyah ve Beyaz İç Mekan 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri
Geliştirilmiş Otopilot 115.260 TL Tüm donanım seçenekleri
Full-Self Driving Kabiliyeti 228.480 TL Tüm donanım seçenekleri

Tesla Model Y ile ilgili detaylı bilgi için:

Bugüne Kadarki En Yakışıklı ve En Modern Tesla: Yeni Model Y Fiyatı, Özellikleri ve Sipariş Detayları! Bugüne Kadarki En Yakışıklı ve En Modern Tesla: Yeni Model Y Fiyatı, Özellikleri ve Sipariş Detayları!
