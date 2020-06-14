RPG Oyunu Persona 4 Golden, Steam'de Satışa Çıktı

Tüm zamanların en iyi Japon RPG oyunlarından biri olarak görülen Persona 4 Golden, aradan geçen yılların ardından Steam'de satışa sunularak PC platformu için çıkış yapmış oldu. Steam üzerinde şu anda 99 TL'den satılan oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazımıza göz atabilirsiniz.

Atlus tarafından geliştirilen rol yapma oyunu Persona 4 Golden, ilk olarak 14 Haziran 2012 tarihinde PlayStation Vita için piyasaya sürülmüştü. İlk çıktığı günlerde Vita oyuncularının büyük beğenisini kazanan rol yapma oyunun, aradan geçen 8 yılın ardından PC’ye geleceği ilk kez PC Gaming Show 2020’de onaylanmıştı. Şimdiyse oyun, PC oyuncuları tarafından Steam üzerinden oynanabiliyor.

Bir internet sitesi, eski sayılabilecek bir oyun olan Persona 4 Golden’ın güçlü bir bilgisayarda maksimum grafik ayarlarında çalıştırıldığında nasıl görüneceğinin ekran görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, 2012 yılına ait bir oyuna kıyasla hiç de fena görünmüyor.

Persona 4 Golden, normalde üst düzey bir donanım gerektirmiyor ve çok çeşitli PC yapılandırmalarında rahatça oynanabiliyor. Oyunun maksimum grafikte nasıl görüneceğini gösteren bu ekran görüntüleri ise 3600 MHz 16 GB DDR4 RAM, Intel i9-9900K ve NVIDIA RTX 2080Ti kullanan bir bilgisayarla yakalandı.

Persona 4 Golden nasıl bir oyun?

2008 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürülen Persona 4’ün geliştirilmiş bir versiyonu olan Persona 4 Golden, ilk olarak 2012 yılında PlayStation Vita için çıktı. Bugüne kadar PC dışında herhangi bir platformda yayınlanmayan oyun, pek çok kişi tarafından şimdiye kadar yapılmış en iyi Japon RPG oyunu olarak görülüyor.

Oldukça detaylı tasarlanan bu oyunda, bir karakterin hikâyesine eşlik ediyoruz. Anime hayranlarının büyük beğenisini kazanan oyunun bu kadar çok sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri de yan karakterler. Fazlasıyla detaylı bir şekilde işlenen yan karakterler, akıcı senaryo ve macera dolu dakikalar, RPG severlere keyifli saatler vadediyor.

Persona 4 Golden şu anda 99 TL’den, Persona 4 Golden – Digital Deluxe Edition ise 120 TL’den Steam üzerinde listeleniyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak Persona 4 Golden’ın Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve oyunu satın alabilirsiniz.