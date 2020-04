The Inner Friend, PS4 ve Xbox One’a Geliyor

Büyük ilgi gören korku oyunlarından biri olan The Inner Friend, yakında konsollara geliyor. Oyunun yapımcısı olan Playmind, oyunun 28 Nisan’da PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacağını açıkladı.

Daha önce bilgisayarlarımıza konuk olan The Inner Friend, çok yakın bir zamanda konsollarda da oynanabilir olacak. Oyunun yapımcısı Playmind, yaptığı açıklamayla oyunun PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında da oynanabileceğini açıkladı. Ayrıca oyunda yeni bir alternatif son da olacak. Oyunda bulunacak olan alternatif son, daha önce bilgisayar versiyonuna 2018 yılının eylül ayında ücretsiz bir içerik olarak eklenmişti. Playmind CEO’su Emmanuel Sevigny, yaptığı açıklamada yeni oyuncularla buluşmaktan mutlu olduklarını söylemişti. Playmind, yeni oyun için heyecanlı: Playmind CEO’su, yaptığı açıklamada “Playmind’da oyunumuzu Xbox One ve PlayStation 4’te yeni izleyicilerle paylaşacağımız için çok heyecanlıyız” ifadesini kullandı. Oyuna yapılan olumlu yorumlardan memnun olduklarını belirten firma yöneticisi, yeni oyunculara erişmeyi beklediklerini açıkladı. Oyunun çıkış tarihinin 28 Nisan olduğu belirtildi. Daha önce pek çok ödül alan oyun, oyunculardan da olumlu geri bildirimler almıştı. Oldukça farklı bir yapısı olan oyun çok sayıda hayran toplamıştı. The Inner Friend, psikolojik gerilime yeni bir soluk getirmişti: Oyunda bilinçaltında geçen bir hikâyeye şahitlik ediyorduk. Zengin görsel arka plana ve derin bir konuya sahip olan oyun, oyuncuları her saniye rahatsız etmeyi başarıyordu. Bütün bu mücadelenin içinde Shadow’un da güvenini elde etmeye çalışıyorduk. İLGİLİ HABER PlayStation'a Özel Oyun Days Gone'ın PC'ye Geleceği İddiaları Yalanlandı Oyunun fragmanını aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://www.gematsu.com/2020/04/introspective-psychological-horror-game-the-inner-friend-coming-to-ps4-xbox-one-on-april-28

