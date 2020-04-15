Bir PlayStation 4 Özel Oyunu Daha PC’ye mi Geliyor?

Sony, Horizon: Zero Dawn’ın PC’ye de çıkacağını duyurduğunda oyuncular arasında oldukça büyük bir tartışma başlamıştı. Bu tartışmayı daha da alevlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. 2017 yılında PlayStation 4’e özel olarak çıkan Days Gone’ın Amazon Fransa sayfasında PC platformuna gelecek şekilde listelendiği ortaya çıktı.

Birçok oyuncunun konsol almasının arkasındaki sebep, o konsola özel olarak çıkan oyunlardır. Sony’nin PlayStation markasının da bu konuda eli oldukça güçlü ancak Sony, geçtiğimiz dönemlerde oldukça tartışmalı bir karara imza atarak Horizon: Zero Dawn’ın PC’ye de çıkmasına karar vermişti.

Daha önceden 2017 yılında PlayStation 4’e özel olarak Guerilla Games tarafından geliştirilen bu açık dünya oyunu, bu yaz aylarında PC oyuncularıyla da buluşacak. Sony’nin Horizon: Zero Dawn’ın PC’ye de çıkmasına karar vermesi, konsola özel olarak çıkan diğer oyunların da PC’ye gelip gelmeyeceğine dair soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Days Gone, PC’ye mi geliyor?

Kafalardaki bu soru işaretlerini pekiştirecek yepyeni bir olay daha yaşandı. Amazon Fransa’da yeni ve tamamlanmamış bir listeleme ortaya çıkmıştı. Listelemede Bend Studio’nun oyunu Days Gone’ın Windows versiyonu görülüyordu. Sayfada başka bir bilgi bulunmuyor ancak oyunun adı ve çıkacağı platform oldukça net bir şekilde görülebiliyordu.

Tabii bu tür bir durumda akla ilk olarak bir yanlışlık yapılmış olma ihtimali geliyor. Bilindiği üzere Amazon Fransa, Horizon: Zero Dawn da henüz resmi olarak onaylanmadan önce oyunu PC için listelemişti ancak bu sefer yanlış alarm olduğu ortaya çıktı. Sony Interactive Entertainment temsilcisi yaptığı açıklamada "Listeleme doğru değil" dedi.

Ayrıca Amazon Fransa’nın PC’ye gelecek şekilde listelediği tek oyun Horizon: Zero Dawn da değildi. İnternet sitesinde 31 Mart’ta çıkan Persone 5 Royal oyununun da PC’ye geleceği iddia edilmişti ancak bunun da doğru olmadığı böylece ortaya çıkmış oldu.