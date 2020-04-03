Koronavirüste Sınır Aşıldı: Hasta Sayısı 1 Milyonu Geçti

Koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ederken, gün itibarıyla yeni sınır aşıldı. 1 milyon insana bulaşan Covid-19, 51 bin kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, sadece 3 ay içinde tüm dünyaya yayıldı. İlk olarak Çin’de karşımıza çıkan ve diğer ülkelerde pek de panik yaratmayan koronavirüs, 2 Nisan itibariyle 1 milyon enfekte insan sayısını geçti. Bugünün erken saatlerinde ölümlerde 50 bin sınırını da geçen koronavirüs, hem bulaşıcılık hem de öldürücülük bakımından iyice kontrolden çıkmış durumda.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre şu ana kadar 1.002.159 kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle ölen kişi sayısı ise 51.485’e ulaştı. 181 ülkeye bulaşan koronavirüs, en fazla ABD’de görüldü. 236.339 vakaya ulaşan ABD, özellikle New York eyaletinde kontrolü kaybetmiş görünüyor.

Türkiye’de Durum Ne?

Ülkemize baktığımızda test sayılarının her geçen gün arttığını görüyoruz. Test sayısına doğru orantılı olarak pozitif vaka sayısı da artıyor. Sağlık Bakanı Koca, bugün yaptığı açıklamada “Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.” dedi.

Yapılan açıklamaya göre Türkiye’de şu ana kadar 125.556 test yapıldı. Bu testlerden 18.135’i pozitif çıkarken hayatını kaybeden kişi sayısı 356’ya çıktı. Bu süreçte iyileşen hasta sayımız ise 415 oldu.