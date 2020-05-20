Koronavirüsü Atlatan Sağlıkçının 6 Haftada Yaşadığı Değişim

Aylardır koronavirüsle iç içe yaşıyor olmamız belki de salgının ciddiyetini hafife almaya başlamamıza sebep olmuş olabilir ancak bir koronavirüs hastasının yaşadığı değişim, durumun hiç de hafife alınmaması gerektiğini tekrar hatırlattı.

Dünya genelinde yaklaşık 5 milyon kişiye bulaşan ve 324 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Salgına çözüm bulma çabaları devam ederken virüse yakalanan bir hasta, ‘öncesi ve sonrası’ fotoğraflarını paylaştı.

San Francisco’da bir hemşire olan Mike Schultz, altında yatan herhangi bir sağlık sorunu bulunmamasına rağmen koronavirüsle teması sonrası 6 hafta boyunca hastanede kalmak zorunda kaldı. Bu bir buçuk aylık zaman zarfında Schultz’un görüntüsü görenleri şaşırttı.

Bir koronavirüs hastasının değişimi:

43 yaşındaki Schultz, mart ayında Miami’deki bir partiye katıldı. COVID-19 hastalığının risklerinin farkında olduğunu dile getiren Mark Schultz, 'hastalığın kendisini etkilemeyecek kadar genç olduğunu' düşündüğünü söyledi.

Bir hafta sonra Boston’daki arkadaşını ziyaret eden Schultz, kendisini biraz hasta hissettiğini ancak ateşinin olmadığını dile getirdi ancak iki gün içerisinde ateşi hızlı bir şekilde yükseldi ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Hastaneye giden Schultz, 4,5 hafta boyunca entübe kaldı.

Haftanın 6 ya da 7 günü çalışan Schultz, hastaneye 86 kilo olarak girdi. Hastaneden taburcu edilen ve tekrar yemek yiyebilmeye başlayan Schultz, şu an 63 kiloda bulunuyor. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Schultz, “6 hafta boyunca ventilatörde ya da entübe şekilde olmanın ne kadar kötü olabileceğini herkese göstermek istedim. Diğer birçok şeyin yanı sıra COVID-19, zatürreyle birlikte akciğerlerimin kapasitesini azalttı. 8 haftadan uzun bir süre boyunca ailemden ve arkadaşlarımdan uzaktaydım” dedi.

Akciğerlerinin kapasitesini tekrar artırmak için çalıştığını ve her gün daha güçlü hâle geldiğini söyleyen Schultz, hastalık sonrasında çekildiği fotoğrafta poz vermek için ayağa kalkmakta bile zorlandığını dile getirdi.