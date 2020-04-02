ABD'li Bilimci: Koronavirüs Buzdolabında Yaşayabilir mi?

Buzdolabına koyulan tüm ürünlerin öncesinde temizlenmiş olması gerektiğini söyleyen Dr. Greene, buzdolabına koymadan önce birkaç dakika ayırarak dezenfekte edilmesini tavsiye ediyor.

San Francisco'daki Gladstone Enstitüsünün önde gelen virologlarından Dr. Warner Greene, buzdolabına konulan ürünlerin öncesinde mutlaka dezenfekte edilmesini tavsiye ediyor.

NBC Bay Area’ya konuşan Greene, “Koronavirüsler doğası gereği 'yapışkan' virüslerdir.” dedi ve ekledi: “Bu yüzeylerde hızlı ölmelerine rağmen, yüzeylerde şaşırtıcı bir süre boyunca hayatta kalabilirler.”

Kovid-19’a sebep olan koronavirüs suşu (bir virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına denir) için çalışmalar devam ediyor. Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin 2010’da yapmış olduğu bir çalışma, Kovid-19 ve SARS koronavirüsü ilişkisinden yola çıkarak virüsün sıcaklık ve nem ilişkisini incelemişti. Çalışma sonucu düşük nem ve yaklaşık 4 derecelik sıcaklık ortamında koronavirüsün geliştiğini görülmüştü. Bu da buzdolabı içindeki ortam koşullarını işaret ediyor.

Dr. Greene, 2010 tarihli çalışmaya dahil olmasada aşina olduğu için marketten alınan ürünlerin dondurucuya veya buzdolabına koymadan önce dezenfekte edilmesini tavsiye ediyor. “Mesele şu ki önce dekontamine etmeden (mikroplardan arındırmadan) buzdolabınıza hiçbir şey koymayın” diyen Dr. Greene, eşiyle beraber ürünlerin kutu ve ambalajlarını dezenfektanla ıslatılan bir bezle sildiklerini söyledi.

Dr. Greene’e göre getirilen ürünleri dezenfekte etmek için şu adımlar takip edilebilir:

Tercihen alkol bazlı dezenfektan kasesi hazırlayın: Koronavirüsün zarını çözebilen iki şey var: Alkol veya sabun ve su kullanabilirsiniz. Dezenfektana erişiminiz yoksa bir fincanın 3’te biri kadar çamaşır suyunu bir galon suyla karıştırabilirsiniz. Ilık suya biraz sabun eklemek de mümkün.

Temizleme suyuna bezi batırın ve sıkın: Yiyecek kaplarının (torbalar, kutular, şişeler, teneke kutular) yüzeylerini iyice silin.

Yalnızca buzdolabı için temizlemeyin: Gıda kaplarını, kiler veya diğer dolaplara girmeden önce de temizleyin.

Poşetleri yıkayın: Yeniden kullanılabilir bez poşetlerinizi yıkayın. Çamaşır makinesine uygunsa makinede yıkayın.

Dondurucuda bulunan ürünler için de ayrıca bir tavsiye veren Dr. Greene, virüsün sıfırın altındaki sıcaklıklarda hayatta kalıp kalmayacağının belirsiz olmasından dolayı dondurulmuş ürünlerin temizlenmesinin her halükarda iyi bir fikir olduğunu söylüyor.

Dr. Greene ve ekibi, uzun süredir aşı ve tedavi bulmak için HIV üzerinde çalıştı. Şimdiyse ekibiyle birlikte Kovid-19 virüsüne karşı çalıştıklarını belirterek şu açıklamayı yapıyor: “Bu koronavirüs için yeni bir antiviral olarak hızlı bir şekilde devreye sokulabilecek gelişmiş ilaç üretilip üretilemeyeceğini tespit etmek için çok çalışıyoruz.”

SARS-COV-2 olarak bilinen yeni tip koronavirüs etkisini tüm dünya çapında gösterirken, bilim insanları yeni tedavi yöntemi ve aşı bulmak için çalışmalara devam ediyor. Worldometers’ta yer alan verilere göre vaka sayısı 946 bin 875’e ulaştı. 200 binden fazla kişi iyileşirken, 48 binden fazla kişi yaşamını yitirdiği kaydedildi.