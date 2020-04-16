Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında "bomba imha robotu" mantığıyla çalışan bir robot geliştirildi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına "Cemil Robot" adı verilen robot, UV-C lambaları ve kimyasal püskürtme tankı sayesinde doktorlar tedaviye başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri temizleyecek.

Türkiye’de ilk Covid-19 teşhisini koyan ve kısa süre önce hayatını kaybeden Profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı verilen robot, Elektroland Defence ve ODTÜ İVME-R işbirliğiyle, “Biyolojik Mücadele Robotu” olarak geliştirildi. Beş litrelik dezenfektan tankı ve morötesi ışık sayesinde, dezenfeksiyon yapılması istenen alanlardaki insan varlığını asgariye indiren bu robot, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan TMR-II Çetin bomba imha robotu üzerinden geliştirildi. Bu sayede, doktorlar virüs teşhis ve tedavisine başlamadan önce ortamdaki bakteri ve virüsleri uzaktan arındırabilecek.

Ultraviyole Cihazı Yerleştirildi

Türkiye’nin milli robotik şirketi Elektroland Defence'in, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in savunma sanayii sektörüne talimatı üzerine harekete geçip ürettiği biyolojik mücadele robotu Covid-19 ile mücadele hedefiyle dönüştürüldü. 5 litrelik bir kimyasal dezenfeksiyon tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde yıllardır başarıyla hizmet veren bomba imha robotlarından TMR-II Çetin platformu üzerine yerleştirildi. Tankın üzerine 180 derece dönebilen bir taret; taretin üzerineyse ultra düşük seviyede, ancak uzun süreli etki gücüne sahip ince püskürtme yapabilen bir ULV cihazı yerleştirildi. Robotun üzerine ayrıca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin önerisiyle morötesi (ultraviole/UV-C) ışık veren lambalar yerleştirildi.

Hasta Odalarına Yemek Ve İlaç Götürebilecek

Üzerinde kameraları da bulunan Cemil Robot, rahat bir şekilde merdivenlerden inip çıkabiliyor. Robot, TMR-II Çetin Platformunun yapay zeka tabanına sahip, istendiğinde otonom hale getirilebiliyor ve tanımlı görevleri hiçbir ekstra denetime gerek olmaksızın yerine getirebiliyor. Hem salgında hem salgın sonrası, normal hastane hizmetlerinde etkin olarak kullanılabilir bir platform olarak öne çıkan bu robot, prototip olarak geliştirildi. Otonom olarak da kullanılabilecek olan Robot Cemil'i gerektiğinde hasta odalarına yemek, ilaç götürebilecek şekilde tasarlamanın ise çok kısa sürede ve basit olarak yapılabileceği belirtiliyor. Biyolojik mücadele robotu Cemil’in koronavirüs salgını sona erdikten sonra, tarımsal alanda, zirai mücadele amaçlı olarak da hizmet verebileceği belirtildi.

250 Metre Mesafeye Kadar Uzaktan Komuta

Robot Cemil, GSM şebekesi bulunmayan alanlarda 250 metre mesafeye kadar uzaktan komuta edilirken, GSM şebekesi bulunan her yerde kablosuz olarak komuta edilebilecek. Robot, üzerindeki ekipmanla olay yerine önceden giderek biyolojik arındırma yapıyor. Üzerindeki 4 adet UV-C lambalar da bu sırada bakterileri öldürüyor, virüs ve mikroorganizmaların genlerini bozarak işlevsiz hale getiriyor. Böylece ortam, doktorların teşhis ve tedavi amaçlı doğrudan müdahalesi için hazırlıklı hale getiriliyor.