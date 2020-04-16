Hindistan’da İki Yarasa Türünde Koronavirüs Tespit Edildi

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nden (ICMR) araştırmacılar, Hindistan eyaletlerinde yaşayan 7 tür yarasa üzerinde koronavirüs araştırması yaptılar. Yapılan çalışmada 2 yarasa türünde koronavirüs tespit edildi. Araştırmacılar, yarasalarda tespit edilen koronavirüslerin insanlarda hastalığa neden olabileceğine dair bir kanıt olmadığını açıkladılar.

Koronavirüsün Çin’de ortaya çıktığı andan itibaren bilim insanları, virüsün kaynağı hakkında çalışma yapıyorlar. Yapılan çalışmaların önemli bir bölümü, insanlarda hastalığa neden olan koronavirüsün yarasalardan pangolin gibi bir hayvana bulaşıp evrimleştikten sonra insanlara bulaştığını gösteriyor. Ancak bu çalışmalar hala yeterli düzeyde değil.

Virüsün kaynağının net olarak tespit edilememesi nedeniyle dünyanın dört bir tarafından bilim insanları, SARS-CoV-2’nin hangi hayvandan kaynaklandığını bulmak için çalışmalara devam ediyorlar. Koronavirüsün kaynağını bulmak için yeni bir çalışma da Hindistan’da yapıldı.

Bilim insanları, koronavirüs için 7 türü yarasayı inceledi

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nden (ICMR) bilim insanları, Hindistan'ın birçok eyaletinden 7 tür yarasayı koronavirüs araştırması için incelediler. Yapılan araştırma sonucunda Kerala, Himachal Pradesh, Puducherry ve Tamil Nadu eyaletlerinden getirilen Rousettus ve Pteropus türü yarasalarda yarasa koronavirüsü olan BtCoV tespit edildi.

Araştırmacılardan Dr. Pragya D Yadav, çalışmaları sırasında yarasalarda tespit ettikleri BtCoV yarasa koronavirüsün insanlarda hastalığa neden olan SARS-CoV-2 ile bir ilişkisi olmadığını açıkladı. Yadav, Pteropus türü yarasada 2018 ve 2019’da etkili olan nipah virüsüne de rastlandığını söyledi.

Dr. Pragya D Yadav, bazı yarasaların insanlarda hastalığa neden olabilecek virüslere ev sahipliği yapıyor olabileceklerini söyledi. Yadav, buna örnek olarak Pteropus türü yarasada tespit edilen nipah virüsünün insanlar üzerinde etkili olmasını gösteriyor.

Dr. Pragya D Yadav, yeni tip koronavirüsün insanlara bulaşması konusunda yarasalardan şüphelenildiğini, çalışmalarının da bu nedenle Hindistan’daki yarasa türlerinde koronavirüsün saptanması üzerine olduğunu belirtti.

ICMR araştırmacısı Dr. Pragya D Yadav, koronavirüs ailesine ait virüslerin genellikle doğal konakçısı olan yarasalarda klinik semptomlar göstermediğini söyledi. Yarasalarda bir hastalığa neden olmayan bu virüsler, diğer hayvanlara veya insanlara bir şekilde bulaştığında ise farklı türlerde hastalık semptomlarına neden oluyorlar.

Araştırmacılar, virüslere karşı proaktif bir süreç yürüten yarasaların incelenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bilim insanları, yarasalarda koronavirüsün saptanması ve tanımlanmasının ardından virüsün tespit edildiği vücut bölgelerinde kesitsel antikor çalışmaları yapılmasını öneriyorlar.