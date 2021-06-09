Koronavirüs, HIV Pozitif Bir Kadında 32 Kez Mutasyona Uğradı

Koronavirüsün HIV pozitif insanları nasıl etkilediğini araştıran bir grup bilim insanı, endişe verici boyutlara ulaşabilecek bir sorunla karşılaştı. Araştırma kapsamındaki Güney Afrikalı bir kadının vücuduna giren koronavirüs, tam 32 kez mutasyona uğramış.

Koronavirüsün HIV pozitif insanlar üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu ve bu insanların bağışıklıklarının koronavirüse karşı nasıl tepki gösterdiğini araştıran bir grup bilim insanı, pek de beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı. 300 kişi üzerinde inceleme yapan uzmanlar, Güney Afrikalı bir kadında koronavirüsün tam 32 kez mutasyona uğradığını tespit ettiler.

Tıp biliminin popüler makale kaynaklarından bir tanesi olan medRxiv'de yayımlanan bir makaleye göre bahsi geçen kadın, koronavirüsü tam 216 gün boyunca vücudunda taşımıştı. Yani HIV nedeniyle zaten düşük olan bağışıklık, virüsün vücutta yok edilmesini ancak bu süre içerisinde sağlamıştı. Uzmanlar, geçen yıl eylül ayında COVID-19 teşhisi konulan kadının vücudunda bulunan koronavirüslerin 13 tam mutasyon, 19 genetik kayma yaşadığını söylüyorlar.

"HIV hastaları, varyant fabrikası haline gelmiş olabilir"

Araştırmacılar, kadında görülen koronavirüs mutasyonları arasında Günef Afrika ile İngiltere varyantlarının da bulunduğunu tespit ettiler. Bu durum, bilim insanlarını daha fazla tedirgin etti çünkü bu varyantların bulaşıcılık etkisi daha fazlaydı ve aşıların etkisi, bu varyantlarda düşebiliyordu. Uzmanlar, Güney Afrikalı kadın örneğinin çoğalması halinde HIV hastalarının varyant fabrikası haline gelmiş olabileceklerinden korkuyorlar.

medRxiv'de yayımlanan araştırma, tıp otoritelerinden onay almayı bekliyor. Şayet bu durum doğrulanırsa, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir dönemin başlamasına yol açabilir. Zira uzmanlara göre HIV hastalarının COVID-19'a karşı gösterdikleri etki, bağışıklığı sıfırlayan bu hastalığın yaygın olduğu yerlerde çok daha büyük sorunlara yol açabilir.