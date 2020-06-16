Bakan: Koronavirüs İlacı İçin Havyan Deneyleri Başlıyor

Ankara Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma kapsamında GRFT adlı molekülün koronavirüsün enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı yönü araştırılıyor. Çalışmalar kapsamında hayvan deneyleri ise bugün başlıyor.

Ülkemizde etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde Ankara Üniversitesi'nde yürütülen araştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Varank, Türkiye'nin ilk disiplinler arası biyoteknoloji lisansüstü eğitim enstitüsü olan ve sağlık ile tarımsal biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yapılan açıklamada GRFT (griffithsin) adlı molekülün koronavirüsün etkisini durdurucu veya azaltıcı yönünün araştırıldığı çalışmalarda hayvan deneylerinin bugün itibarıyla başlayacağı belirtildi.

GRFT molekülüyle ilgili hayvan deneyleri bugün itibarıyla enstitü bünyesindeki biyogüvenlikli laboratuvarda yapılacak. Araştırma kapsamında yapılacak hayvan deneylerinin işe yarayıp yaramayacağı önümüzdeki bir ay içinde belli olacak. Şu anda GRFT molekülüyle geliştirilecek ilaca yönelik çalışmalar için klinik çalışma aşamalarına geçmeden önceki temel araştırmalar yapılıyor.

Projeyi yürüten Prof. Aykut Özkul, yaptıkları ön çalışmalarla yaklaşık 2 haftalık bir zaman zarfında koronavirüsün organ tutulumu, yayılımı ve virüsle ilgili tespitlerin gerçekleşebileceğini belirtti. Eğer işler planlandığı şekilde devam ederse önümüzdeki bir ay içinde ön veriler alınmış olacak.

Koronavirüse karşı koruyucu bir ürün geliştirilecek

GRFT'nin doğal bir molekül olduğunu kaydeden Özkul, "GRFT'nin şimdiye kadar birçok farklı virüse karşı enfeksiyonu durdurucu etkisinin var olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla ilk planda bizim bu süreçteki en büyük kazanımımız, günlük hayatta kullanılabilecek durdurucu, koruyucu, önleyici ürün geliştirmek olacaktır. Ekibimizdeki moleküler biyologlar da molekülün yapısında birtakım değişiklikler yapmak suretiyle GRFT'nin hücre içine girmesini sağlamaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

COVID-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen 17 aşı ve ilaç geliştirme projesinden biri olan çalışmada, GRFT adı verilen molekülün, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsünün enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı yönü araştırılıyor. Ekip, ilacın başarılı olması halinde molekülün tedavi edici yanlarını da araştıracak.